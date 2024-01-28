文昌帝君給靈感！台灣高中生日花5小時磨練 勇奪紅點設計獎

台北市景文高中廣告設計科三年級學生高芯悅，不僅參加國內全國高中職技藝競賽商業廣告類金手獎勇奪第一，去年組隊出國參加德國紅點設計獎品牌設計與識別類，以「文昌帝君」為主題打敗各國選手，獲得新銳獎。她笑說，每次大小比賽參賽前，都會到學校附近的木柵集應廟參拜，這次文昌帝君的主題也是因神明靈感，加上自己的努力，獲得這項國際廣告設計殊榮。

高芯悅今年17歲，國中畢業後選擇直升景文高中廣告設計科，持續打磨自己的專業技能，求學過程中也持續參加比賽。她表示，自己每天上課之餘，還會花五到六小時來打磨自己的專業技能，雖然也失去一些課外活動時間，及與家人相處的時光，但能成功得名還是很值得。

高芯悅每次參賽前會特地到文山區在地著名廟宇木柵集應廟參拜，祈求保儀尊王（尪公）保佑，讓她能心靈平靜的發揮自己應有實力，屢獲佳績。不僅獲保佑，更激發許多靈感，像是她與小組成員獲德國紅點設計獎品牌設計與識別類新銳獎，就是以廟裡面的文昌帝君做為發想，結合傳統文化與新的設計風格，果然獲得各國評審青睞。

贏得全國大賽第一名後，高芯悅將獲保送國立科技大學資格，目前鎖定國立雲林科技大學跨域整合設計學士，希望可以在大學時期，繼續學習各方面知識，朝向國手邁進，也希望自己之後能有機會，回到技職教育體系傳授經驗給有興趣的學生。

木柵集應廟主委張敏男這次也特別頒發獎學金祝賀高芯悅，他說，每年廟裡都會舉行三次文昌法會，尤其保儀尊王張巡也是唐代進士，以現代眼光來說也是狀元，當然保佑考生順利考取功名，加上廟裡面也有祭拜文昌帝君，在各種考試與類別都可以有加持的效果，歡迎大家有空都可以前來。