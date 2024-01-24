快訊

獨／立院龍頭之戰 知情人士曝：柯文哲將挺韓國瑜當院長

瑞典加入北約只差一步！土耳其批准申請 只等匈牙利同意

遭賀瓏夜夜秀來賓諷「造勢工具」 罕病律師陳俊翰：對方不了解民主

學童蛀牙比率高 北市聯醫供6至12歲免費塗氟

中央社／ 台北24日電

寒假來臨，台北市立聯合醫院考量蛀牙是學童罹患率最高的口腔疾病，加上假期間容易接觸甜食，即日起提供6至12歲學童免費牙齒塗氟服務，協助爸媽照顧孩子健康。

台北市立聯合醫院口腔醫學部主任李雅玲今天透過新聞稿表示，齲齒俗稱蛀牙，是學童罹患率最高的口腔疾病，一般2到3歲小朋友的蛀牙率就達31%，到了6歲時更提升至79%，尤其寒暑假期間容易接觸甜食，此時若未做好口腔照護，更容易罹患蛀牙。

李雅玲指出，預防蛀牙除正確刷牙，也可以透過塗氟來達成，就像是為牙齒穿上防菌衣，增加牙齒對酸的抵抗力、抑制細菌生長，有效減少蛀牙發生。

目前衛福部補助未滿6歲兒童每半年1次免費牙齒塗氟，李雅玲表示，北市聯合醫院寒假期間，再加碼提供6至12歲學齡兒童免費塗氟預防保健服務。她提醒，為達到最佳防齲效果，塗氟前應先將牙齒刷乾淨，並將蛀牙治療完畢。

聯合醫院表示，即日起至2月2日的平日，和平、婦幼、中興、陽明、忠孝及仁愛院區皆開設免費塗氟診次；此外，和平、婦幼及仁愛院區27日上午也提供免費塗氟。

聯醫說明，接受塗氟的學童須攜帶健保卡、戶口名簿及牙刷至醫院掛號，不需繳交掛號費，呼籲家長把握機會。

蛀牙 牙齒 衛福部

延伸閱讀

寒流來襲病患滿到大廳！台大醫院急診候床數破百 急擬3對策

台南市海安商圈甜食市集 「綠能咖啡店」體驗淨零科技

誤食含氟牙膏可能中毒？專家解析氟化物安全性及攝取量

女力出線！桃園消防人事異動 第1位女性救災救護大隊長上任

相關新聞

數學考卷寫「5+0=5」被打叉！媽媽疑惑哪裡有錯 答案揭曉

現在的考題越來越多樣，出題方向不再單一，靈活度也更高，導致家長在輔導孩子作業時，經常也會被題目難倒。越南一名媽媽發文分享，學校發回孩子的數學考卷，但她卻發現考卷中有兩道題「5+0=5」、「6+0=6」，孩子明明答案都寫對，卻被老師打叉，讓她不明所以，於是發文詢問網友。

入冬最強寒流威力未減 蔣萬安：陽明山國小仍低溫停課

入冬最強寒流南下，台北市陽明山國小日前率先決議，寒假國小課後照顧班23日、24日停課，並在29日及30日補課。台北市長蔣...

寒流持續發威 北市、桃園、竹縣共9國小24日續停課

寒流持續發威，考量學生通行安全，明天仍有山區國小停課，包括桃園市復興區巴崚、光華、三光、高義國小4校，新竹縣尖石鄉新光、...

強烈寒流來襲 南一中台南400單車環島 9天巡禮壯麗台灣

強烈寒流來襲下，台南一中校長廖財固及南一中中華民國校友總會榮譽理事長吳榮彬，今早與52名師生及校友在冷風刺骨中展開9天單...

跨國共學 300國際生到新北14校交流

新北教育局去年建置「全球跨界學校國際交流單一媒合大平台」，結合產官學民單位合作，去年有36國、近300名國際生到新北14...

新北培育AI人才 將設2示範高中

AI成為未來趨勢，新北市教育局宣布113學年度將推動「AI+人才培育計畫」，包含設立2所AI+科技示範高中、6所高中成立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。