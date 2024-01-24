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數學考卷寫「5+0=5」被打叉！媽媽疑惑哪裡有錯 答案揭曉

聯合新聞網／ 綜合報導
越南一名媽媽分享，孩子的數學考卷中有兩道題明明答案都寫對，卻被老師打叉，讓她不明所以。圖片來源／「phunuphapluat」
越南一名媽媽分享，孩子的數學考卷中有兩道題明明答案都寫對，卻被老師打叉，讓她不明所以。圖片來源／「phunuphapluat

現在的考題越來越多樣，出題方向不再單一，靈活度也更高，導致家長在輔導孩子作業時，經常也會被題目難倒。越南一名媽媽發文分享，學校發回孩子的數學考卷，但她卻發現考卷中有兩道題「5+0=5」、「6+0=6」，孩子明明答案都寫對，卻被老師打叉，讓她不明所以，於是發文詢問網友。

根據《phunuphapluat》報導，這位媽媽表示，孩子放學帶回一張數學考卷，但其中有2題計算，孩子寫「5+0=5」和「6+0=6」卻都被劃錯，但答案明明是對的，因此媽媽懷疑是老師改錯，且老師的答案也讓她無法理解，她認為，計算出來的結果都一樣，孩子的計算式也沒寫錯，為何老師不給分數呢？

貼文發布後，不少家長同樣找不出哪裡有問題，不過也有家長仔細閱讀題目後，這才發現了問題所在。仔細看題目，該題講述每個圖形所代表的數字不同，如第1個計算中「3+3=6」，得出方形的值為3，所以代入題目c「3+？=5」，便可得到三角形的數字是2，即為「3+2=5」；同理，題目b「4+4=8」，得出圓形的值是4，因此代入題目d的計算結果為「4+2=6」。

解法曝光後，許多家長也坦言自己像該名學生一樣，沒有考慮周全，而其實這樣案例很多，主要是因為孩子還沒養成考試時認真看題的技巧和習慣，因此家長可以提醒並鼓勵孩子在動筆之前多加思考，否則即使算式是正確的，仍然不符合題目要求的答案。

考卷 越南 算式 數學科

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