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強烈寒流來襲 南一中台南400單車環島 9天巡禮壯麗台灣

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南一中慶祝102年校慶及台南400年，舉辦單車環島，今天出發。記者鄭惠仁／攝影
台南一中慶祝102年校慶及台南400年，舉辦單車環島，今天出發。記者鄭惠仁／攝影

強烈寒流來襲下，台南一中校長廖財固及南一中中華民國校友總會榮譽理事長吳榮彬，今早與52名師生及校友在冷風刺骨中展開9天單車環島，除了慶祝102年校慶，也為台南400年歡呼。學生表示，雖寒冷但沒有什麼好怕的，人生就是這麼回事。

校長廖財固說，將以9天巡禮台灣，沿路拜訪台大、海洋大學等由南一中校友擔任校長的國立大學，加強校際合作交流。昨天出發前，車隊特地全員集合，參訪成功大學，校長沈孟儒、教務長沈聖智、學務長洪良宜、總務長吳建宏都出席，貼心贈送暖暖包及運動飲料。南一中也回贈紀念車衣、頭巾、小錦旗，以及南一中校友畫家蘇振焜畫作杯盤組，祝福兩校情誼長長久久。

適逢台南400年，校長廖財希望學生透過雙腳踩踏自行車，用雙眼觀看美麗的寶島景色，讓身體騎乘的汗水滴落在成長的土地，與土地產生生命的連結，了解自己成長的土地。校內師生環島壯舉，不只共同慶祝南一中102歲生日快樂，也替台南 400 年暖壽，向下一個百年邁進。

老師王泰焜說，單車環島活動行程連續9天，每天都要騎超過 100 公里，挑戰自己的體能，一定會有苦痛的產生，正是一種珍貴的奮鬥磨練，激發意志與鬥志，能忍耐苦痛，並更加珍惜得來不易的幸福，知福惜福，保護這成長的土地，守護美麗寶島。

台南一中慶祝102年校慶及台南400年，舉辦單車環島，今天出發。記者鄭惠仁／攝影
台南一中慶祝102年校慶及台南400年，舉辦單車環島，今天出發。記者鄭惠仁／攝影

南一中 台南 環島 單車 寒流

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