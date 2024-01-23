太難！小二寒假作業「拍攝永續發展影片」 爸爸無奈求助

寒假開始，許多人開始享受假期，但也有不少學生與家長，正為了寒假作業傷透腦筋。一位家長分享家中國小二年級女兒的寒假作業，是要學生運用假期自主學習，參加活動並搭配聯合國永續目標拍攝影片，讓他直呼也太難，也讓許多網友笑稱「根本是家長的寒假作業」。

原PO在Facebook社團「爆廢公社二館」發佈一張照片，是他家中就讀小二的女兒今年的寒假作業。照片中可見，作業要求是「請選一樣有興趣的活動，並搭配SDGs（聯合國永續發展目標）說明拍成影片」，讓原PO十分頭痛，認為小學生根本還不知道永續特質是什麼，「現在台北的國小寒假作業就那麼難嗎？她才小二要下學期啊」。

一位家長分享，家中小二女兒的寒假作業，直呼也太難，讓網友笑稱「根本是給家長的寒假作業」。圖／翻攝自爆廢公社二館

寒假作業給出範例，例如想搭配SDGs目標11永續城市與社區，學生就可以利用寒假期間，介紹自己居住的地區，或到其他縣市、國家旅行，介紹這些地區有哪些符合永續特質的地方或建設，並自行拍攝、製作成影片。但原PO也指出，要學生自行拍攝影片有點難度，無奈表示「請問哪一間國小，小二就教多媒體剪輯，你說小五、小六出這個寒假作業我還能勉強接受」。

貼文一出，引起眾多討論，「這不是同學的寒假作業，是家長的家庭作業，一個月後要交」、「這根本是給家長出作業吧」、「家長的寒假作業無誤」、「這種就是要家長陪著一起做，然後解釋題目的意思，順便介紹家鄉的環境」、「小二應該要在池塘抓蝌蚪」、「因為現在要求不能死讀書要多元發展，要跟上時代潮流，要活潑學習」。

不過，也有網友認為作業不難，並給原PO一些建議，「這個其實沒有很難」、「看起來很難，但總之就是環境保護、永續發展，而且只需要挑一樣而不是17項全寫」、「去公園玩，介紹公園、拍影片，結案，可以歸類在11永續發展，你可以從出門搭公車開始拍，公車也是其中一環」。