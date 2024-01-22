用專業跟世界交朋友 新北技職國際見學開跑

新北市推動技職教育國際化，今年度「技職國際產業見學」及專屬國中生的「國際適性職業試探」開跑，國際見學共計有108個機位，徵選不同專業學群學生赴日本、法國、比利時與荷蘭見學，學習服裝時尚設計、日本工藝、米其林料理與法式甜點等，用專業與世界交朋友。

今天的「用專業與世界交朋友 新北2024年歐亞美洲國際航路」啟動記者會，由樟樹國際實中、瑞芳高工、鶯歌工商及淡水商工4校師生共同在「用專業與世界交朋友」專屬護照上蓋下5團特色海關戳章，象徵歐亞美洲國際航路招募正式啟動。

教育局長張明文表示，新北技職教育2024領先全國發展出4大全新國際見學方案，包含專屬國中生至美國加州產學職業試探的「國際適性職業試探」方案，第二則是新北技職好手用專業挑戰歐亞四國「技職國際產業見學」方案。

另還有國際技職青年大使讓世界看見台灣「國際技職領袖人才」方案，與「頂尖金手國際交流」方案，鼓勵各路技職同學一起用專業與世界交朋友。

這次首波招募由新北技高生專屬「技職國際產業見學」及唯一國中生專屬「國際適性職業試探」率先啟動，參與學生僅自行負擔旅費，行前培訓課程及帶隊教師則公費補助。

技職國際產業見學由樟樹國際實中、瑞芳高工、鶯歌工商及淡水商工徵選不同專業群科學生赴日本、法國、比利時、荷蘭見學，分別學習服裝時尚設計香奈兒刺繡、餐飲米其林料理與法式甜點製作、商業管理及日系工藝等專業技能。

「國際適性職業試探」由樟樹國際實中與美國矽谷MetroED職業中心合作，預計甄選20位國中生於6月12日至6月22日赴美學習，課程包含工業、家事、醫護類探索課程及產業參訪等，申請報名至2月23日截止。

參加過「國際適性職業試探」的鷺江國中陳昱璇表示，她印象深刻醫護試探解剖課，課程提供完整一隻小豬，老師只有一個指示，依據自己的想法解剖，我們可以自主設定想要怎麼學，老師再給指導，不用擔心語言不通，只要願意和主動，美國同學都很有趣。

將參加「技職國際產業見學」方案的淡水商工餐飲科二年級鄭竹妘說，最感興趣的專業科目就是烘焙，非常期待能參加法比荷米其林餐飲國際交流課程，學習傳統且精緻的甜點。