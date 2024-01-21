新北桃子腳中小學擴建 7月底完工

新北市北大特區人口已超過6萬人，學校呈現額滿，桃子腳中小學花5.3億擴建校舍暨共構幼兒園，容納更多學生就讀，7月完工。市長侯友宜表示，桃子腳中小學是北大特區熱門學校，會緊盯進度。教育局也表示，為改善偏鄉學校設備，4年來市府補助1億5千萬改善64校、94棟教職員及學生宿舍，讓教師安心留在偏鄉。

桃子腳國民中小學擴建工程主結構體已完成，新工處長王益翔說，目前主體結構工程正辦理室內外牆裝修工程及機電設備安裝，預計今年7月底完工後進行室內裝修作業，讓師生享有更好校園環境。

侯友宜昨視察表示，北大特區人口逐年攀升，利用學校西北側平面停車場新建第三期校舍暨共構幼兒園，興建一棟地下1層、地上6層之建築物，包含9間幼兒園活動室、22間普通教室、5間特教教室、6間專科教室及行政空間；還有63格汽車停車位，供教職員及幼兒園接送使用。

工務局長祝惠美說，三期校舍延續既有校園極簡概念，以後製清水模意象展現桃子腳建築美學，並以垂直綠化牆面及空中平台植栽，形塑自然框景，引入周邊綠景視覺體驗。

另外，澳底國小是貢寮區人數最多的學校，教師有37人，原有宿舍僅有10間房間，且設備老舊、漏水潮濕，但宿舍仍然供不應求。

澳底國小校長黃家裕表示，感謝中央地方看到偏遠教師居住需求，補助新建宿舍，共有20間套房，每間約6坪，各項設備完善，未來將讓住宿老師更能安心居住，免去路程奔波，安心照顧孩子。

教育局表示，為均衡城鄉教育資源，每年除編列預算投入偏鄉教學環境改善外，也積極向中央爭取經費，近4年已挹注超過1億4800萬元，新建及整修師生宿舍，偏鄉學校教師宿舍新建、既有宿舍浴廁改善、冷氣設備添購等，改善居住環境，提升教師留校教學的意願及學生的學習品質。

教育局指出，偏遠地區或非山非市的學校教師在交通方面往往受限於距離，須居住在學校宿舍，提供教師應有的理想友善就業環境，才能為學生留下穩定的師資，會持續挹注建設經費。