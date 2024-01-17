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5GXR全英國際教育數位共學課程 嘉義市國小全國首發
嘉義市5G XR數位共學計畫團隊，昨天在蘭潭國小攝影棚，成功推出全英國際教育數位共學課程，為全國首發，代表嘉義市教育科技領域重大突破，透過攝影棚新購置的3D與360°直播設備，以及創新XR技術，提供學生身歷其境全英文學習體驗。
本學期第二階段直播課程涵蓋6所參與學校，由外師介紹日本、美國與西班牙文化。學生透過VR頭盔體驗沈浸式學習，走訪神社參拜、搭乘紐約地鐵Subway、了解西班牙文化，進一步拓展視野，深化對不同文化的認識。
蘭潭國小校長邱榮輝說，直播技術突破不僅在VR360°影片運用，更加入老師自製簡報及攝影棚老師即時教學，三者巧妙結合透過YouTube直播，創新技術為學生提供身歷其境學習體驗，展現5G XR直播教育潛力。
下一個階段技術發展，將包含虛擬角色人物與教師互動，這將進一步提升學生參與感和互動性。在教學後議課中，教授楊凱嗚指出，這是全國首次以全英語XR共學直播課程，儘管仍在創新嘗試階段，為未來成長奠定基礎。
參與議課師長提到改進空間，包括教學內容編排、與收播端學生互動方式、主播端與收播端切換的教學互換等方面。這些都將是未來5GXR直播共學發展重要方向，嘉市5G XR數位共學計畫團隊將繼續努力，為台灣新興科技應用繼續貢獻嘉市教育能量。
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