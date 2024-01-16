文化部修正數位出版產業補助 鼓勵上架電子書計次平台

校園安全問題是許多家長非常重視的事情，普遍認為公立學校的學生素質良莠不齊，就讀私立學校相對安全。對此，有一名家長表示，聽到好多媽媽說正值青春期的小孩個性比較散漫，叛逆也不太受控，好奇是否送到私立學校比較好？貼文一出後，也引起許多過來人分享經驗。

2024-01-16 14:31