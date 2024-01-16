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文化部修正數位出版產業補助 鼓勵上架電子書計次平台

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
文化部公布「輔導數位出版產業發展補助」，即日起受理申請。示意圖／聯合報系資料照
文化部公布「輔導數位出版產業發展補助」，即日起受理申請。示意圖／聯合報系資料照

為因應閱讀形式、閱聽眾需求改變，文化部修正發布「文化部輔導數位出版產業發展補助作業要點」，製作發行具市場潛力、獲重要獎項、傳承國家語言等數位出版品，並上架電子書計次借閱平台者，可優先納入補助。此外也增列第五類「數位人才培育或國際交流」補助類別。補助計畫自即日起至113年2月29日受理申請。

文化部表示，近年持續透過輔導數位產業發展補助，每年製作逾千種數位出版品進入市場，去年為提升數位出版多元性及兼顧障礙者需求，並鼓勵電子書平台升級優化，將補助範圍擴大為四類，包括第一類「電子書」、第二類「無障礙版本電子書」、第三類「有聲書」、第四類「電子書平台升級優化」，並提高補助額度，計核定補助42件1,390萬元，大大加強協助力道。

今年再次修正補助要點，包括製作發行具市場潛力、獲重要獎項、傳承國家語言等數位出版品，並上架電子書計次借閱平台者，可優先納入補助。此外也增列第五類「數位人才培育或國際交流」補助類別，鼓勵由出版事業相關團體的帶動下，提升出版專業人力的數位知能。

文化部表示，補助計畫執行期間自核定日起至113年11月15日止，第一、二、五類最高補助新台幣100萬元、第三、四類最高補助新臺幣150萬元。申請採線上方式，要點及申請文件等請參考文化部獎補助資訊網

文化部公布「輔導數位出版產業發展補助」，即日起受理申請。圖／文化部提供
文化部公布「輔導數位出版產業發展補助」，即日起受理申請。圖／文化部提供

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