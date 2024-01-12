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跨國共學 300國際生到新北14校交流

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
印尼籍台藝大學生李晶翠與鶯歌工商學生一同製作玻璃琺瑯御守。圖／新北教育局提供
印尼籍台藝大學生李晶翠與鶯歌工商學生一同製作玻璃琺瑯御守。圖／新北教育局提供

新北教育局去年建置「全球跨界學校國際交流單一媒合大平台」，結合產官學民單位合作，去年有36國、近300名國際生到新北14校交流。多國學生與台灣學生分享飲食等文化差異，台生笑說，學到理解及尊重文化差異重要性。

教育局說，新北訂定「新北市國際教育白皮書」，去年高國中小採策略聯盟組成媒合平台，結合逾100個產官學民單位，透過實體、線上方式，促進交流、強化師生外語能力，盼2030年達到校校有國際及雙語教育課程、師資、國際姊妹校、國際交換生及雙聯學制。

印尼實習生李晶翠向鶯歌工商學生分享，印尼開齋節與台灣農曆新年一樣，是家庭團聚時間，見面時會說「Selamat」，互道平安祝福，她也以新年為主題和學生實作體驗「琺瑯工藝」，透過獨一無二的琺瑯御守，傳達幸福安康的祝福。

日本實習生谷山剛健目前就讀淡江大學華語中心，他與正德國中學生分享台日文化差異，他說日本有很多生冷食物，考量食安衛生疑慮，日本剩食不可以打包，提倡「剛剛好」的惜食觀念，不過台灣辦桌宴客熱食居多，打包習俗反而是惜食美德，讓雙方師生認識到跨國飲食習慣所呈現文化差異性。

正德國中學生董凰玉則分享，台灣料理著重爆香跟調味，日本料理習慣保有食物原有的鮮味，以生魚片、生雞蛋等入菜；還有日本吃拉麵發出吸嗽聲，代表讚嘆食物的美味，打破她從小被教育吃東西發出聲音很失禮等，讓她學到理解及尊重文化差異重要性。

日本料理

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