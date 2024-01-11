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34名外籍生佔8% 汐止白雲國小國際化學習更多元

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區的白雲國小計560名學生就有34名的外籍生，包括德國、英國、澳洲、東南亞都有，學校國際化學習更多元。圖／觀天下有線電視提供
汐止區的白雲國小計560名學生就有34名的外籍生，包括德國、英國、澳洲、東南亞都有，學校國際化學習更多元。圖／觀天下有線電視提供

汐止區的白雲國小除了是雙語特色學校，也因為地理位置鄰近南港的中央研究院，所以，吸引不少在這裡工作的外籍人士或是歸國的家長，將小孩送到就近的白雲國小就讀，根據統計560名學生就有34名的外籍生，包括德國、英國、澳洲、東南亞都有，學校國際化學習更多元。

白雲國小校長洪國維表示，因為白雲國小是新北市雙語實驗課程的學校，再加上鄰近中央研究院及南港軟體園區，所以，學校吸引了比較多的外籍學生就讀，目前大概有34名學生是爸爸媽媽其中有一方不是台灣國籍或是曾經在國外生活過的孩子佔的比例大概是學校學生8%左右，這些孩子在學校的學習跟就學狀況都非常的好，也帶給同學們不同文化的刺激，希望透過這樣的體驗跟機會，讓孩子可以學習互相尊重、多方理解各方的文化，達到多元教學的目的。

以目前來說白雲國小560名學生就有34外的外籍生，包括德國、英國或是澳洲、東南亞都有，其中有一位學生，雖然，爸爸媽媽是台灣人，但卻一直在德國，直到9歲才回台灣，但他除了會講德文，台語也說的好，而且在學校也喜歡參加社團，像是烹飪課，因為，自己很喜歡煮東西。

白雲國小學生說，從中班就在白雲唸，現在已經六年級了，很喜歡學校，同學也有一些外籍生，也有一樣是德國或是英國、美國，他們也都是外國人，所以，在這裡也不會覺得只有自己是外國人，和同學一般都是用中文溝通，而自己在家也會講德文或是中文，至於德文是爸爸從小教的。

洪國維指出，在語言學習上，除了他們爸爸或媽媽國家的語言之外，學校也加強推動他們的英語能力，希望孩子具有多國語言的能力，也不要忘記父親或母親的母語。

語言 外籍生 小學生 英語能力 汐止

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