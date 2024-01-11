校安補破網 北市研擬班班裝求救鈴

新北市校園命案震驚全國，教育部日前邀各縣市會商補救校園防護網。北市教育局昨表示，正討論在國中小教室裝「求救鈴」的可行性，一有危險可按鈴求救。新北教育局對此表示，會審慎評估。但民間教育團體都認為效果有限，還是應從教師懲戒權、家長教育來加強孩子情緒控管。

北市教育局昨天討論校園安全及學生輔導事宜，局長湯志民表示，多數學生不會攻擊別人，但學校如果合理懷疑特定學生涉嫌攜帶違禁品，可在第3人陪同並全程錄影下檢查；日前教育部校安會議也提到發生緊急情況，可免除相關人員陪同等規定，教育局決議出爐後會配合。

湯志民說，有些預謀性的衝突或許可以靠搜書包等強制措施防範，但校園有學生行為偏差或自殘，落實校園情緒教育仍是首要任務，強化學生心理健康知能及教師增能，完善心輔功能才能讓校園更加友善、安全。

目前北市教育局先請各校檢視監視設備功能正常，並加強巡邏。學安室主任黃國忠表示，已發文提醒各校加強演練校園失序的應變機制；至於是否班班設求救鈴，還進一步評估，若可行，會先從中小學開始裝設。

北市延平國小校長陳清義說，求救鈴對校園安全絕對是正面的，若經費許可，求救鈴不能只有響鈴功能，最好要有對講機、電話的互動功能，像學生昏倒、受傷時，也能第一時間通報搶救或處置。

新北教育局表示，去年底邀各教育單位討論，初步共識將強化校園預防、演練，加強與家庭、社政、警政與司法機關合作；也請中央協助檢視少事法執行過程，提高犯罪組織吸收未成年及教唆未成年犯罪查緝與刑責，調整校園安全檢查作為，提高教師輔導管教權，並加強相關人力建置。

全國中小學校長協會理事長張信務認為求救鈴效果不大，除容易誤觸，各班有教師，使用率恐不高，而是應建立學生間的通報網路。北市西園國小家長會長邱盟凱表示，求救鈴有一定效果，但僅是配套手段。

新北市教育產業工會理事長吳添寶說，使用求救鈴時，憾事可能已經發生，教育部修法適度放寬教師懲戒權，以利學校管教輔導才是正辦。