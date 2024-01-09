台南黎明中學60年校慶 市長師生同樂創意祝福

成立一甲子的台南黎明中學，日前舉行一連串慶祝活動，其中最讓師生驚喜的，是台南市長黃偉哲現身「60周年校慶運動會」，他表示太太是黎明校友，因此是以「校友夫婿」身分主動出席，他為參與比賽的師生加油，也祝福黎明校務昌隆。

運動會當天，由高一生與國一生的創意進場拉開序幕，新生以環境教育為主題，展現陽光朝氣。緊接著高中部康輔社及國、高中部的熱舞社的精彩表演，隨後陸續舉辦拔河、趣味競賽、田徑、大隊接力等競賽。

校方表示，「60歲」的校慶活動有校園LOGO徵圖比賽、人形排字活動、校園演唱會及校慶運動會，其中「校園LOGO徵圖比賽」是慶生系列活動的第一棒，許多學生報名參賽，最後由高二忠班黃晴以「陸拾．展翅」獲得首獎。

學生最期待的「60周年校園演唱會」，活動當天大禮堂湧入一千八百多名學生，跟著許維芳、艾薇、黃偉晉、婁峻碩、孫盛希、悠悠、徐靖等歌手一同唱和。

「60周年人形排字」是慶生活動中最繽紛、科技，學生計算排字需要的面積及人數，配合無人機，指揮師生將校名縮寫「LMSH 60」幾個字定位在操場上，最後再請參與的高二、國二生穿班服入鏡，展現黎明「千紅萬紫、多元展能」精神。

校長羅家強表示，黎明注重學生學業，也注重藝能學習和表現，希望能挖掘孩子潛能，多元展能。家長會長王睨閑也說，感謝學校的辦學的用心，慶生系列活動讓熱愛藝文、運動的學子都有表現的舞台。