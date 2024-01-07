養殖重鎮雲林竟無水產系 北港農工和海大創設海洋教室

雲林沿海是養殖重鎮，長久來卻一直缺乏培育養殖人才，多年前地方曾爭取海洋大學到北港設立分校或分班，但最後因土地問題無法具體推展，北港農工有意推動設立水產科，最近除成立養殖社團，讓學生試水溫，昨天更揭牌設立永續海洋資源教室，海大表示，目前與北港農工結為協作夥伴，未來再進一步教學合作，如學生想朝養殖發展，海大可提供特殊選才管道，讓學生有機會更上一層樓。

雲林縣首座「永續海洋資源教室」昨天下午揭牌，由海洋大學校長許泰文及北港農工校長楊長鉿主持，縣長張麗善應邀參加，楊校長指出，該教室設有漁菜共生、漁電共生等養殖模型，更透過3D列印各種海洋生物，提供學生基礎養殖學習空間，藉以了解海洋環境變化，了解各種養殖現況。

楊長鉿說，雲林是養殖重鎮，卻缺乏人才培育環境，至今尚無水產相關科系，為提供學生多元學習，校方先成立水產養殖社團，邀請海洋大學教授指導，成效不錯，進而成立海洋資源教室，透過USR計畫（社會責任）合作，提供更多養殖研習。

至於未來海洋大學是否設分校或分班，楊長鉿表示，目前先初步合作「試水溫」，開科設班是未來方向，兩校會持續努力；西部沿海養殖發達亟需人才，尤其面對極端氣候更需有學術研究來協助，北農學生多半選讀農科，但家裡從事養殖的學生，想學養殖得遠赴外縣市，十分不便，因此學校尋求大學資源挹注，是個好的開始。