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養殖重鎮雲林竟無水產系 北港農工和海大創設海洋教室

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港農工和海洋大學合創設海洋資源教室，提供農工學生更多學習空間，海大校長許文泰（右二）說明教室設施的研習情形。記者蔡維斌／翻攝
北港農工和海洋大學合創設海洋資源教室，提供農工學生更多學習空間，海大校長許文泰（右二）說明教室設施的研習情形。記者蔡維斌／翻攝

雲林沿海是養殖重鎮，長久來卻一直缺乏培育養殖人才，多年前地方曾爭取海洋大學到北港設立分校或分班，但最後因土地問題無法具體推展，北港農工有意推動設立水產科，最近除成立養殖社團，讓學生試水溫，昨天更揭牌設立永續海洋資源教室海大表示，目前與北港農工結為協作夥伴，未來再進一步教學合作，如學生想朝養殖發展，海大可提供特殊選才管道，讓學生有機會更上一層樓。

雲林縣首座「永續海洋資源教室」昨天下午揭牌，由海洋大學校長許泰文及北港農工校長楊長鉿主持，縣長張麗善應邀參加，楊校長指出，該教室設有漁菜共生、漁電共生等養殖模型，更透過3D列印各種海洋生物，提供學生基礎養殖學習空間，藉以了解海洋環境變化，了解各種養殖現況。

楊長鉿說，雲林是養殖重鎮，卻缺乏人才培育環境，至今尚無水產相關科系，為提供學生多元學習，校方先成立水產養殖社團，邀請海洋大學教授指導，成效不錯，進而成立海洋資源教室，透過USR計畫（社會責任）合作，提供更多養殖研習。

至於未來海洋大學是否設分校或分班，楊長鉿表示，目前先初步合作「試水溫」，開科設班是未來方向，兩校會持續努力；西部沿海養殖發達亟需人才，尤其面對極端氣候更需有學術研究來協助，北農學生多半選讀農科，但家裡從事養殖的學生，想學養殖得遠赴外縣市，十分不便，因此學校尋求大學資源挹注，是個好的開始。

張麗善也感謝海大和北農合作搭起培育人才橋梁，未來也可作為漁民的學習平台，解決漁養面臨的問題，推動海洋生態保護，協助強化漁港功能提高漁獲及養殖產能。海大校長許泰文表示，海大透過USR計畫與北港農工合作，提供學生多一個學習選項，未來不排除透過特殊選才等透道，讓對水產養殖有興趣的學生有機會進入海大就讀，擴大學習領域。

北港農工和海洋大學合創設海洋資源教室，提供農工學生更多學習空間，雲林沿海書法家陳玄茂為新教室提字留念。記者蔡維斌／翻攝
北港農工和海洋大學合創設海洋資源教室，提供農工學生更多學習空間，雲林沿海書法家陳玄茂為新教室提字留念。記者蔡維斌／翻攝
北港農工和海洋大學合創設海洋資源教室，內有各種漁電共生及漁菜共生模型設施，供學生研習。記者蔡維斌／攝影
北港農工和海洋大學合創設海洋資源教室，內有各種漁電共生及漁菜共生模型設施，供學生研習。記者蔡維斌／攝影
北港農工和海洋大學合創設海洋資源教室揭幕。記者蔡維斌／翻攝
北港農工和海洋大學合創設海洋資源教室揭幕。記者蔡維斌／翻攝
北港農工和海洋大學合創設海洋資源教室，內有各種3D列印海洋生物及漁電共生模型設施，供學生研習。記者蔡維斌／攝影
北港農工和海洋大學合創設海洋資源教室，內有各種3D列印海洋生物及漁電共生模型設施，供學生研習。記者蔡維斌／攝影
北港農工和海洋大學合創設海洋資源教室，內有各種魚類解剖模型設施，供學生研習。記者蔡維斌／攝影
北港農工和海洋大學合創設海洋資源教室，內有各種魚類解剖模型設施，供學生研習。記者蔡維斌／攝影
北港農工和海洋大學合創設海洋資源教室，內有各種漁電共生及漁菜共生模型設施，供學生研習。記者蔡維斌／攝影
北港農工和海洋大學合創設海洋資源教室，內有各種漁電共生及漁菜共生模型設施，供學生研習。記者蔡維斌／攝影
北港農工和海洋大學合創設海洋資源教室，內有各種3D列印海洋生物，供學生研習。記者蔡維斌／攝影
北港農工和海洋大學合創設海洋資源教室，內有各種3D列印海洋生物，供學生研習。記者蔡維斌／攝影

海大 北港 教室

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