跆拳道國手林唯均返母校 轉贈20萬獎金促成台韓交流

台中市中港高中以培育跆拳道人才聞名，在杭州亞運為中華隊摘下銀牌的跆拳道國手林唯均，昨回到母校與學弟妹一起訓練，並與從韓國忠南體育高中遠道而來的總教練柳明元及21名學生交流，透過跨國交流及實戰訓練，提高雙方整體技術水準，並增進學子國際視野。

台中市工策會總幹事黃于珊表示，台中跆拳道運動風氣盛行，學生時期林唯均特別從北部到台中就學，接受中港高中跆拳道總教練楊家維指導，戰績輝煌，去年首次出戰亞運賽事，更展現大將之風，一路殺進金牌賽，榮獲杭州亞運銀牌。

黃于珊說，林唯均不僅在國際體壇為台灣爭光，更擔任「台中市十大伴手禮代言人」，讓台中伴手禮揚名海外，工策會也積極媒合在地企業共同合作，希望培育更多運動人才，讓世界看見台灣、台中。

弘昇油漆公司董事長徐原益贊助林唯均20萬元獎金，林唯均感念母校培育之恩，慷慨將獎金回饋母校，促成韓國忠南體育高中移地訓練，造福兩地學子增進國際交流。

中港高中跆拳道總教練楊家維說，中港高中跆拳道隊校友在國內外賽事皆有出色表現，林唯均年僅20歲就獲亞運銀牌，實力堅強，被體壇視為奧運培訓熱門選手，接下來他也會進駐國訓中心，擔任唯均黃金計畫專案教練，積極備戰各項國際賽事爭取積分排名，相信奧運奪牌指日可待。

楊家維說，中港高中與韓國忠南體育高中淵源頗深，過去已有移地訓練經驗，透過學生間相互切磋，有技術及文化交流，對學生是寶貴經驗；此外，韓國選手也將參與2024年全國南投宜居城市盃跆拳道錦標賽，及彰師大、台體大等中部院校友誼賽。