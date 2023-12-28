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世界和平會贈報 開啟孩子的想像力

聯合報／ 教育事業部
竹東高中學生表示，每周的閱讀讓他們讀出很多新想法，「閱讀變得有趣了」。圖／竹東高中提供
竹東高中學生表示，每周的閱讀讓他們讀出很多新想法，「閱讀變得有趣了」。圖／竹東高中提供

世界和平會從2021年起與《好讀》周報合作，在各縣市推動「世界和平會好讀閱讀班」，每周至少贈報給70個班級、1260份以上的報紙，帶領孩子從報紙閱讀世界，文字與圖片中開啟想像力。年終歲未之際，許多師生紛紛自製卡片，以文字、圖畫向和平會表達最深的謝意。

在來自各地的感謝卡片、禮物中，以新竹縣大肚國小校長陳昶澤揮毫的春聯最應景，他在春聯上寫著「世人平等無國界、和樂共榮享太平」，不僅將世界和平會的精神與校園的感謝之情完美結合，也展現了校長對於推動閱讀計劃的肯定。

新竹縣竹東高中也是受贈學校之一，老師鍾一良表示，《好讀》周報內容包含公民素養國際新聞、青春生活等議題，透過閱讀計畫的協助，有助培養學生閱讀文本，並進行後設思考、理解及使用文字表達的能力，也透過議題的延展與生活產生連結，激發自我有更多元的思考面向。

東中多位學生也說，「每周的閱讀，讓我學會讀懂、讀出新想法，閱讀變得有趣了。」「以前滑IG、FB的動態內容，讓我漸漸忘記閱讀的樂趣，但現在有老師帶領讀報，閱讀不再枯燥，反而有更多的想像與樂趣。」「以前沒有看報的習慣，但現在很期待每周的《好讀》周報，其中的心理諮商案例、自我成長等議題，讓我從閱讀了解生活、發現自我。」

基隆銘傳國中老師林季儒感性的說，謝謝世界和平會給予銘傳的學生這麼好的閱讀素材支援。《好讀》周報讓孩子們在這學期中有了更多的閱讀體驗：無論是對於國際情勢的理解，國內議題的深入；寫作測驗的加強，或是英文閱讀的加深加廣，孩子們都有了有別於以往的閱讀與學習風景。「在這段時間裡，我們看到了孩子閱讀力與學習力提升，相信也能奠基孩子們面對未來的競爭力與續航力。謝謝您們，促成這一切的美好。」

基隆銘傳國中感謝世界和平會給予學生閱讀素材。圖／銘傳國中提供
基隆銘傳國中感謝世界和平會給予學生閱讀素材。圖／銘傳國中提供
新竹縣大肚國小校長陳昶澤寫給和平會的春聯。圖／教育事業部提供
新竹縣大肚國小校長陳昶澤寫給和平會的春聯。圖／教育事業部提供
竹東高中學生繪製的感謝海報。圖／竹東高中提供
竹東高中學生繪製的感謝海報。圖／竹東高中提供
銘傳國中學生寫的感謝卡。圖／銘傳國中提供
銘傳國中學生寫的感謝卡。圖／銘傳國中提供

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