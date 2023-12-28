聽新聞
test
0:00 / 0:00
世界和平會贈報 開啟孩子的想像力
世界和平會從2021年起與《好讀》周報合作，在各縣市推動「世界和平會好讀閱讀班」，每周至少贈報給70個班級、1260份以上的報紙，帶領孩子從報紙閱讀世界，文字與圖片中開啟想像力。年終歲未之際，許多師生紛紛自製卡片，以文字、圖畫向和平會表達最深的謝意。
在來自各地的感謝卡片、禮物中，以新竹縣大肚國小校長陳昶澤揮毫的春聯最應景，他在春聯上寫著「世人平等無國界、和樂共榮享太平」，不僅將世界和平會的精神與校園的感謝之情完美結合，也展現了校長對於推動閱讀計劃的肯定。
新竹縣竹東高中也是受贈學校之一，老師鍾一良表示，《好讀》周報內容包含公民素養、國際新聞、青春生活等議題，透過閱讀計畫的協助，有助培養學生閱讀文本，並進行後設思考、理解及使用文字表達的能力，也透過議題的延展與生活產生連結，激發自我有更多元的思考面向。
東中多位學生也說，「每周的閱讀，讓我學會讀懂、讀出新想法，閱讀變得有趣了。」「以前滑IG、FB的動態內容，讓我漸漸忘記閱讀的樂趣，但現在有老師帶領讀報，閱讀不再枯燥，反而有更多的想像與樂趣。」「以前沒有看報的習慣，但現在很期待每周的《好讀》周報，其中的心理諮商案例、自我成長等議題，讓我從閱讀了解生活、發現自我。」
基隆銘傳國中老師林季儒感性的說，謝謝世界和平會給予銘傳的學生這麼好的閱讀素材支援。《好讀》周報讓孩子們在這學期中有了更多的閱讀體驗：無論是對於國際情勢的理解，國內議題的深入；寫作測驗的加強，或是英文閱讀的加深加廣，孩子們都有了有別於以往的閱讀與學習風景。「在這段時間裡，我們看到了孩子閱讀力與學習力提升，相信也能奠基孩子們面對未來的競爭力與續航力。謝謝您們，促成這一切的美好。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言