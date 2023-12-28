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北投國中新活動中心啟用

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導

台北市立北投國中一直以來都沒有室內集合場，校方斥資3.4億元打造全新學生活動中心，期間歷經4次流標、缺工缺料等問題，甚至有居民不滿工程噪音，校長陳澤民為此寫「6封情書」給附近300戶居民釋疑，如今正式啟用，他直言，這不只是學校使用，未來將對外開放，預估每年2萬人次到訪運動

學生活動中心建在原有籃球場空地，是一棟地上4層、地下1層建物，校方昨辦啟用典禮，北市府副秘書長林哲宏、教育局長湯志民等人共襄盛舉。

1樓為室內溫水游泳池、溫泉湯屋、溫泉泡腳池，2至3樓挑高的多功能綜合球場是符合國際競賽標準的5人制室內足球場，兼具籃球、排球、羽球及大型集會活動之用，4樓室內環形跑道可供慢跑、健走、散步，屋頂則設有太陽能板、棒壘球打擊練習區；也結合當地溫泉資源，在活動中心設置溫泉湯屋及泡腳池。

北投國中校長、校友陳澤民表示，求學時，學校只有操場，沒有室內集合場，畢業典禮得到處跟他校借場地，後來校方2009年規畫該案，歷經波折直至2016年編列經費，期間4度流標，2020年終於成功發包，卻遇到新冠肺炎、缺工缺料、工料飆漲、使照新增與變更等狀況。

陳澤民說，工程興建之初，地方居民有許多不安與想法，因此更需要勤於溝通，他為此寫了6封「情書」，投遞到300戶各家信箱，報告目前進度、困難如何解決、未來期許與便利等；這不只是提供上課學習、運動選手訓練及舉辦活動、競賽、各種典禮，還能作為民眾日常休閒運動空間。

溫泉 運動 情書

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