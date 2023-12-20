汐止金龍國小棒球小將當小主播 台風穩多元體驗

由觀天下有線電視及新北市親子教育協會共同舉辦的小小主播營活動，今(20)日第一場來的是金龍國小棒球隊的隊員，進到攝影棚，大家都好興奮，也很開心可以上電視當主播。

今天不打棒球，轉而當小主播，在教練的帶隊下，金龍國小棒球隊員是前往觀天下有線電視公司參觀，而在簡單進行媒體識讀，以及了解新聞製作的流程後，接下來小朋友們依序坐上主播台，其中有不少都是第一次體驗，對於第一次進到攝影棚錄影難掩興奮，雖然當主播，難免緊張，但是卻都很開心可以上電視。

為了讓學生走出校園多元學習，新北市親子教育協會、觀天下有線電視公司今年再度舉辦小小主播營活動，讓平時打棒球的孩子們有不同的體驗學習，隊員說很開心能夠參加小小主播營活動，覺得很好玩，如果以後當職棒選手，如果有記者採訪，也不會感到緊張。

金龍國小棒球隊教練王崴立表示，平時小朋友都在練球，透過來參加小小主播營，讓他們增加別的興趣，事先都有請小朋友練習背稿，他們今天表現都很好有大將之風，台風都蠻穩的。