彰化百年老校別出心裁 請鳥界粉紅長腿淑女當門神

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聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
縣長王惠美參觀埔鹽鄉好修國小120周年校慶的藝文展。記者簡慧珍／攝影
縣長王惠美參觀埔鹽鄉好修國小120周年校慶的藝文展。記者簡慧珍／攝影

彰化縣埔鹽鄉好修國小今天歡慶建校120周年，舉行藝文廣場、光之川廊、修繕司令台、整平操場和施作草皮植裁養護工程等落成典禮，最令人矚目的是曾獲國際生態藝術創作首獎野鳥紙雕大師王楨文，授權「高蹺鴴」大型剪紙作為川廊門扇，彰顯埔鹽鄉母親河東螺溪的自然生態特色。

縣長王惠美、副縣長林田富先後到好修國小，前校長蔡金石為現任教育處長，教育處前處長王智弘和前教育局長林田富同時在場，加上校長趙千慧曾在彰化市中山國小當主任，與中山國小有淵源的校長都出席，為好修雙甲子校慶添光彩。

王惠美說，好修國小是埔鹽鄉第一所國小，也是最早開始推動藝術文化傳承的學校，好修學子不會死讀書，而是更深入了解在地文化，例如學習車鼓陣、南北管等，希望孩子藉由學習連結在地文化，進而接軌國際，值得一提的是學校新落成「光之川廊」門扇，是國際生態野鳥紙雕大師王楨文（中山國小退休教師）創作「高蹺鴴」生態剪紙，融入埔鹽鄉母親河「東螺溪」自然生態與當地農作色彩的元素，充分展現「美感校園」的優質特色。

好修校慶系列活動從去年開始，舉辦好修之星、三代好修人、草地音樂會暨闖關同樂會、藝術家聯展等慶祝活動。今天好修120周年校慶切蛋糕慶生，還有小朋友進場的裝置藝術三輪車秀、學區內大有村、瓦磘村等社區表演特色舞蹈，圖書館校慶藝文展與學生作品展，生態紙雕王楨文、空間紙雕董碧娥和「心靈故鄉」蔡錫和的作品展都免費參觀。

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