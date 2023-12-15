新北福營國中師生捐髮傳愛 助癌友自信對抗病魔

新北福營國中服務學習社今天舉辦「捐髮傳愛」活動，募集師生等24人捐長髮。不少媽媽親自為女兒剪髮，感動落淚。捐髮學生說，剪下長髮雖不捨，但與病友抗癌過程相比微不足道。

新北市福營國中校長楊尚青下午告訴中央社記者，社團「服務學習社」每3年1次發起「髮短心長、捐髮傳愛」活動，為癌症病友帶來希望和力量，今年是第4屆。去年透過勸募、舉辦義賣市集、自製甜點，募得製作假髮經費新台幣6萬元。

楊尚青說，社團今年募集校內外24名師生與善心人士所捐贈長髮，展現國中生的熱血公益獻愛與關懷社會責任。

校方說，今天剪髮活動受到注目的是，出生至今14歲從未剪過短髮的8年級學生林采婕，她的母親協助剪髮，看見懂事女兒不捨長髮，兩人相擁落淚。

林采婕表示，對陪伴10多年的秀髮，一刀剪下雖不捨，但與病友抗癌過程相比較更微不足道，盼望透過小小力量，讓癌友更有自信對抗病魔。

7年級學生莊庭懿的媽媽表示，她自己40歲才生下女兒，莊庭懿很寶貝頭髮。這次莊庭懿為了替生病的她祈福，貼心發願要捐頭髮，讓做為母親的她更感動。

學校社工師林品嫺及盧筱芸，也捐贈自己養護多年的頭髮。她們都說，希望透過師生微薄而堅定的力量，匯聚社會的愛，成為癌症病友生命中的陽光和溫暖。

指導老師朱秋蓉與活動負責人黃薰可表示，捐髮活動是引導孩子關愛與奉獻社會的機會教育，讓社會擴散正能量。過程中，最大的挑戰是學生都捨不得剪掉自己的頭髮。