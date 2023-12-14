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嘉科實中下月3日起報名 園區生占8成

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉科實中校長林怡慧（左7）昨與嘉義長庚醫院院長楊仁宗（右7）簽署教育合作備忘錄。記者黃于凡／攝影
嘉科實中校長林怡慧（左7）昨與嘉義長庚醫院院長楊仁宗（右7）簽署教育合作備忘錄。記者黃于凡／攝影

政院斥資22.9億打造嘉科實驗中學，明年1月3日起開放報名，國小、國中及高中部各開3班，招收園區生8成、社區生2成，社區生最晚須在1月底遷戶口，校長林怡慧昨與嘉義長庚醫院簽署教育合作備忘錄，院方員工子女將納入園區生名額；首期校舍2026年完工，須先借用大專院校校舍上課。

林怡慧說，園區生包括簽署教育MOU的嘉義長庚醫院、故宮南院及鄰近6所大學教職員工，社區生則包括六腳、朴子、太保地區；報名截至2月29日止，3月23日現場繳件，若超出名額將在4月線上抽籤。

林怡慧與嘉義長庚醫院院長楊仁宗簽合作備忘錄，楊仁宗說，長庚年輕醫師進駐提高生育率，目前醫院員工約3000人，附設托嬰中心及幼兒園共200多人，進入國小後多會讓孩子到外縣市就讀，員工小孩獲納入園區生身分，讓孩子升學時多1個選項，院方也將與校方開設智慧醫療等課程，增加學生探索醫藥衛生學群機會。

嘉科實驗中學明年8月將開辦國小、國中、高中各3班，以及雙語部2班，編班為高中每班30人、國中28人、國小25人，都從1年級招生，因首期校舍2026年5月完工，第2期校舍2027年11月完工，國小、國中、雙語部借用長庚科大嘉義分部，高中借用嘉大新民校區。

長庚 嘉義 故宮南院

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