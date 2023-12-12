南一中管樂社迎日本高校到訪 下課加碼吹「超商開門樂」破16萬人觀看
日本宮城第一高校師生7日參訪台南一中，南一中樂隊不僅以古典樂迎賓，下課時還在校內全家超商吹奏「開門音樂」，影片上傳網路掀起熱議，IG按讚數截至今晚6時30分近1萬。
台南一中樂隊在校內全家超商門口演奏的1則影片，近日來在網路掀起熱議。從學校管樂社IG帳號影片可看到，全身正裝的台南一中樂隊在全家超商門口分排兩列，吹奏著全家超商的「開門音樂」，讓人不覺莞爾。
台南一中樂隊吹奏影片，IG（Instagram）截至今晚6時30分累計觀看人數逾16萬人，也引來全家超商留言表示「吹得很好」，但也有人說「吵死，有人在上課欸」，讓管樂社IG帳號回覆「對不起啦」。
台南一中今晚告訴中央社記者，這則影片來自於樂隊7日在校門口以古典樂迎接來訪的日本宮城第一高校師生後，樂隊利用下課10分鐘再到全家超商門口進行「快閃」活動。
台南一中表示，台南一中合作社外包給全家超商經營，不少學生對全家超商「開門音樂」很熟悉，因在校內，「開門音樂」聲量小，但在一中樂隊吹奏下別有味道；學校樂隊吹奏全家超商音樂，也僅當天1次而已。
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