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苗栗客語日誌升級 明年一日一句學習中級暨中高級

聯合報／ 記者范榮達吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣政府明年｢2024祥龍慶豐年」客語日誌今天發表，一日一句客家話從初級提升到中級暨中高級。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府明年｢2024祥龍慶豐年」客語日誌今天發表，一日一句客家話從初級提升到中級暨中高級。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府明年｢2024祥龍慶豐年」客語日誌今天發表，一日一句客家話從初級提升到中級暨中高級，副縣長鄧桂菊希望民眾一邊學習、一邊記錄生活，見人第一句話講客家話帶動風氣。

縣府文化觀光局指出，居住在苗栗的民眾，憑通過客語認證證書正本或影本，不限年度、腔調及級別，12月12日上午9點起分別在文觀局服務台，台灣鐵路局苗栗車站及竹南車站旅客服務中心，每個名字開放領取1本，現場最多可自領加代領2本，3處限量共300本，領完為止。另，客語數位日誌APP於Google Play商店，及Apple Store上架，供民眾下載使用，洽詢電話037-352961轉314。

客語日誌邁入第4個年頭，縣府利用客委會資料庫一日一句客家話，前3年初級，今年首次採用中級暨中高級，今天上午在縣府第一辦公大樓大廳舉辦發表會，安排全客語教學的小木偶幼兒園帶來精彩的開場表演，炒熱氣氛，大湖鄉長黃惠琴、南庄鄉長羅春蓮、造橋鄉長徐連斌，及縣議員楊明燁、許櫻萍等人到場。

鄧桂菊表示，苗栗縣營造｢客家就係生活，生活就係客家」的客語友善環境，不僅於生活中提供客語公共服務，並率先全國實施全客語教學，期望從小開始扎根學習，讓客語成為最熟悉的母語。

客語日誌每天學習實用生活客語及例句，跟隨APP真人語音練習正確發音，一年下來就可以累積300多個實用的客語詞彙及例句，輕鬆無負擔學習客語，並能驕傲的｢想講客」｢會講客」，未來也會持續配合客委會推動相關客家發展計畫，落實客語為通行語。

文觀局長林彥甫說，明年新日誌置入四縣腔客語中級暨中高級認證基本詞彙，為了讓民眾可以隨時隨地學習客語，並設計融合客語及記事的多功能行事曆APP，另外連結文觀局官網，數位版電子書明年元旦起開放下載，及線上閱覽連結。

苗栗縣政府明年｢2024祥龍慶豐年」客語日誌今天發表，一日一句客家話從初級提升到中級暨中高級。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府明年｢2024祥龍慶豐年」客語日誌今天發表，一日一句客家話從初級提升到中級暨中高級。記者范榮達／攝影

客語 鄉長 客家話

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