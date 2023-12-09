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全國交趾陶主題工藝競賽 嘉義市包辦國中小金獎

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
2023全國交趾陶工藝獎，嘉義市包辦國中小組金獎，大同國小許芷瑜得獎作品「愛的擁抱」，造型可愛、表情風趣。記者魯永明／攝影
2023全國交趾陶工藝獎，嘉義市包辦國中小組金獎，大同國小許芷瑜得獎作品「愛的擁抱」，造型可愛、表情風趣。記者魯永明／攝影

嘉義交趾陶故鄉，工藝代代相傳，全國唯一交趾陶主題工藝競賽2023全國交趾陶工藝獎，共241件參賽作品競爭，下午在文化局頒獎，地主嘉義市包辦國中小組金獎，大同國小許芷瑜得獎作品「愛的擁抱」，造型可愛、表情風趣；蘭潭國中賴倚霈作品「五福滿」，以貓頭鷹為造型依比例排列，顯得優雅高貴，完成度極高，唯妙唯肖。

嘉市交趾陶工藝相關競賽2001年至今，超過20年，經各種轉型與調整，成為國內唯一以交趾陶為主題工藝競賽獎項，透過競賽挹注傳承與創新能量。競賽分4組，評審決議選出國中小金獎各1名，高中職五專組及社會組因作品優缺點不一，金獎從缺。

國小組金獎得主許芷瑜作品「愛的擁抱」，造型可愛、表情風趣，釉色搭配得宜，表現美感，將與小狗有趣互動捏塑出自然生動造型；國中組金獎得主賴倚霈作品「五福滿」，以貓頭鷹為造型依比例排列，顯得優雅高貴，完成度極高。

高中職五專組銀獎得主、敏惠醫護管理專科學校吳柏嫻，作品「小丑」；社會組銀獎得主蔡顯勇、李麗君小姐，作品分別是「穆桂英戲鬥楊宗保」、「魚彩繽紛」；今年參賽作品，評審一致認為整體作品具無限想像空間，造型題材及釉色搭配皆具多變意象，顯示各組創作者用心及企圖心。

副市長林瑞彥代表市長黃敏惠頒獎，與愛好交趾陶民眾見證得獎榮耀，獲獎作品即日起在博物館3樓交趾陶館展出，展期到17日止，除頒獎典禮，今明例休假日在在博物館戶外廣場，舉辦交趾陶藝術節-淘氣X陶器市集，邀集交趾陶工藝、特色美食、文創設計等豐富多元各式品牌攤商，還有街頭藝人表演及DIY體驗。

2023全國交趾陶工藝獎，嘉市包辦國中小組金獎，蘭潭國中賴倚霈作品「五福滿」，以貓頭鷹為造型依比例排列，顯得優雅高貴，完成度極高，唯妙唯肖。記者魯永明／攝影
2023全國交趾陶工藝獎，嘉市包辦國中小組金獎，蘭潭國中賴倚霈作品「五福滿」，以貓頭鷹為造型依比例排列，顯得優雅高貴，完成度極高，唯妙唯肖。記者魯永明／攝影
2023全國交趾陶工藝獎，嘉義市包辦國中小組金獎，大同國小許芷瑜得獎作品「愛的擁抱」，造型可愛、表情風趣。記者魯永明／攝影
2023全國交趾陶工藝獎，嘉義市包辦國中小組金獎，大同國小許芷瑜得獎作品「愛的擁抱」，造型可愛、表情風趣。記者魯永明／攝影
今明例休假日在博物館戶外廣場，舉辦交趾陶藝術節-淘氣X陶器市集。記者魯永明／攝影
今明例休假日在博物館戶外廣場，舉辦交趾陶藝術節-淘氣X陶器市集。記者魯永明／攝影
今明例休假日在在博物館戶外廣場，舉辦交趾陶藝術節-淘氣X陶器市集。記者魯永明／攝影
今明例休假日在在博物館戶外廣場，舉辦交趾陶藝術節-淘氣X陶器市集。記者魯永明／攝影
今明例休假日在博物館戶外廣場，舉辦交趾陶藝術節-淘氣X陶器市集，街頭藝人表演。記者魯永明／攝影
今明例休假日在博物館戶外廣場，舉辦交趾陶藝術節-淘氣X陶器市集，街頭藝人表演。記者魯永明／攝影
2023全國交趾陶工藝獎，嘉市包辦國中小組金獎，蘭潭國中賴倚霈作品「五福滿」，以貓頭鷹為造型依比例排列，顯得優雅高貴，完成度極高，唯妙唯肖。記者魯永明／攝影
2023全國交趾陶工藝獎，嘉市包辦國中小組金獎，蘭潭國中賴倚霈作品「五福滿」，以貓頭鷹為造型依比例排列，顯得優雅高貴，完成度極高，唯妙唯肖。記者魯永明／攝影

交趾陶 嘉義

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