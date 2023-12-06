汐止北港國小遊具老舊 市議員助換共融遊具

擺脫老舊破損的罐頭遊具，汐止區北港國小在操場旁邊的遊戲場，裡頭的遊具時間一久出現生鏽腐蝕狀況，再加上水泥地面也破損不平，小朋友玩樂實在不安全，所以，新北市議員白珮茹也協助更新，全新的共融式遊具，有攀岩版、溜滑梯等等，預計這個月底就能完成啟用。

北港國小校長林素滿指出，學校的遊具己經老舊，在柱子附近也有許多的鏽蝕，來運動的孩子或是社區民眾就反應有時候會割傷孩子，也很擔心會發生意外，所以極需整修更新，真的非常感謝議員白珮茹知道學校真的很需要一個新的遊樂設施，協助更新遊具，不但更安全、挑戰的項目還更多，多元的訓練體能，也讓孩子們玩的更開心，附近社區的孩童也有福了，也可以在假日時進入校園使用。

新北市議員白珮茹表示，北港國小是汐萬路裡面環境非常優美的學校，後面是森林又緊鄰住宅，所以，不僅是北港的孩子，週邊的小朋友也會到北港國小來玩，很感謝市府教育局的配合，讓北港國小遊具能全面更新，不但有新的遊具，地坪也有改善，未來還會鋪人工草皮，整體改善後，讓北港及周邊的孩子都多了一個可以遊戲的天堂。