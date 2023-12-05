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台日互換午餐食譜 台生好奇「學校常吃生魚片？」日本營養師解答

中央社／ 台中5日電
「2023台日學校午餐食譜交換與供餐」活動5日在台中市育英國中舉行，利用台灣食材烹煮日式營養午餐，菜色包含栗子飯、旗魚味噌美乃滋燒、蔬菜涼拌豆腐、胡麻拌白菜與豬肉蔬菜湯。中央社
「2023台日學校午餐食譜交換與供餐」活動5日在台中市育英國中舉行，利用台灣食材烹煮日式營養午餐，菜色包含栗子飯、旗魚味噌美乃滋燒、蔬菜涼拌豆腐、胡麻拌白菜與豬肉蔬菜湯。中央社

台中市育英國中與日本群馬縣私立共愛學園小學今天交換食譜，台灣學生品嚐和食便當，日本學生也大啖台灣古早味美食，雙方透過視訊交流飲食文化、食材特色。

農業部農糧署指導，由大享食育協會主辦「2023台日學校午餐食譜交換與供餐」活動。今天中午台中市育英國中與日本群馬縣共愛學園小學交換食譜，透過視訊一起共進午餐。

育英國中品嚐了共愛學園小學營養師後藤惠發想的菜色，有栗子飯、旗魚味噌美乃滋燒、蔬菜涼拌豆腐、胡麻拌白菜與豬肉蔬菜湯。日本學生則享用育英國中營養師吳采璇設計的懷舊高麗菜飯、糖醋鄉村燉肉、巧絲蒟蒻小瓜、鮮奶與台灣香蕉。

育英國中學生們透過網路視訊與日本群馬縣共愛學園小學生們共進午餐，2校的營養師也彼此分享菜單設計的理念，並傳達食材特色。

日本學生表示，懷舊高麗菜飯口口香甜，糖醋肉酸甜的滋味，十分爽口。有學生一根接著一根吃香蕉，相當喜歡香蕉的香甜的口感。

台灣學生開心品嚐和食午餐直呼，菜色清淡相當好吃。台灣學生也詢問後藤惠，日本營養午餐是否經常吃海鮮會有生魚片，後藤惠表示，日本營養午餐沒辦法提供生魚片，但常會有煮魚、滷魚、炸魚排等等。

育英國中校長周鳳珠表示，希望透過這次互換午餐，讓台灣學生也能學習到日本用餐態度，學會惜食、知福感恩。

農糧署副署長姚志旺表示，透過交互食譜，互換午餐，日本使用了台灣香蕉，台灣也運用了日本栗子，讓學生了解當地的食材並入菜，了解雙方飲食文化。

由農業部農糧署指導，大享食育協會主辦的「2023台日學校午餐食譜交換與供餐」活動5日在台中市育英國中舉行，學生品嚐日本便當菜色。中央社
由農業部農糧署指導，大享食育協會主辦的「2023台日學校午餐食譜交換與供餐」活動5日在台中市育英國中舉行，學生品嚐日本便當菜色。中央社
由農業部農糧署指導，大享食育協會主辦的「2023台日學校午餐食譜交換與供餐」活動5日在台中市育英國中舉行，透過視訊與日本群馬縣共愛學園小學共進午餐。中央社
由農業部農糧署指導，大享食育協會主辦的「2023台日學校午餐食譜交換與供餐」活動5日在台中市育英國中舉行，透過視訊與日本群馬縣共愛學園小學共進午餐。中央社

日本 小學生 營養午餐 食譜 營養師 農糧署

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