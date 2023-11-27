曾文水庫旁的奇蹟 大埔國中小獲嘉縣室內管樂合奏第1

偏鄉學校大埔國中小學全校學生不到百人發展室內管樂僅3個月，日前參加嘉義縣學生音樂比賽，以募得二手樂器演奏，獲得室內管樂合奏B組第1，被形容是曾文水庫旁音樂奇蹟，將代表嘉縣參加全國賽。

嘉義縣大埔國中小學校長陳育恬今天接受中央社記者訪問表示，位於曾文水庫旁的大埔國中小是1所極偏遠學校，全校僅約百名學生，但音樂教育推廣卻延續30多年，原本校方以室外管樂為主，這學期決定發展室內管樂。

陳育恬說，國中部、國小四到六年級學生總動員，全參加室內管樂團，並向5所學校募得二手樂器，才讓大埔國中小室內管樂團順利成軍。

此外，為了讓室內管樂團演奏水準有良好提升，諮詢嘉義地區管樂前輩馮朝君、盧宓承，同時延攬專業師資，包含嘉義市立管樂團行政總監兼助理指揮鄧杰翔、銅管指導老師高健雄、木管指導老師鄭聿真、銅管指導老師范庭福等人，自112學年開始每週上山為學生上課。

陳育恬指出，從室外管樂轉型成室內樂，學生必須學習更細緻演奏技巧，短短2個多月，半數六到九年級學生必須重新學習新樂器，國小部四、五年級學生則是從零開始，學習如何吹奏、音階指法、認譜、到團體合奏等，對師生來說都是個很大挑戰。

陳育恬說，日前翻山越嶺2小時，參加嘉義縣112學年度學生音樂比賽，短短3個月轉型努力，竟獲得室內管樂合奏B組排名第1肯定，將代表參加全國賽，被形容是曾文水庫旁的音樂奇蹟。

大埔國中小是大埔鄉唯一學校，當天獲知比賽成績時，學生還在台3線蜿蜒回程山路上，社區和學校家長已舉鄉歡騰，學校家長會會長郭豐嘉除了當天親自到場支持外，更提前回到學校燃放煙火迎接凱旋歸來的管樂團。

陳育恬說，即使在最不被看好的環境中，教育也有可能孕育出最美奇蹟，感謝各界長久以來協助。