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比數學難？國一藝術課本8圖猜卡通人物 正解曝光網直呼：太難了吧
一名網友在臉書社團「國中學習討論群」發問，貼文中曬出國中一年級的藝術課本，其中一題問答中列有多個不同顏色的「同心圓」，並要學生試著猜猜看，各個圓形所代表的卡通、漫畫人物為何，引起網友們好奇，紛紛加入猜題行列。
細讀國一藝術課本，該單元講解視覺藝術，課文提及色彩為設計創作表達的重要元素，分別舉新冠疫情後，時尚雜誌「Vogue」推出史上首本純白封面為例，代表重生、黑暗中的光、醫護制服色等多重涵義，及世界知名色彩研究機構「Pantone」，每年選出年度代表色，為消費者、設計界指引流行色彩。
對此，課文也以藝術家陳怡潔的作品「色彩同心圓」引導學生發想，該作品以數位方式解析卡通、漫畫人物的色彩比例，如知名吉祥物「OPEN將」便是用橘、白、綠、紅、膚色呈現。有趣的是，課文中加碼列出8個同心圓作品，要學生們依據同心圓中的色彩線索，猜猜其代表的角色為何。
貼文一出，網友們紛紛跟著猜題，更直呼真的有難，「這題真的有難度」、「麵包超人好多人都講了，粉紅色那個有點像喬巴，右下角那個是鋼煉的愛德華·愛力克嗎？」、「最後一個是不是飛天小女警？」、「哇噻太難了吧」。對此，也有人提供正解，順序由上至下、由左至右，分別為海綿寶寶、喬巴、麵包超人、哆啦A夢、史迪奇、龍貓、史奴比及不二家的牛奶妹。
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