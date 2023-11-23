夏天義賣飛魚出國移訓 宜蘭東澳國小射箭隊總統盃見成效

宜蘭南澳鄉東澳國小射箭隊參加112年度全國總統盃射箭錦標賽，奪下女子團體賽冠軍、女子六年級組個人賽冠軍、男子五年級組個人賽季軍，2金1銅的成績是隊史最佳；射箭隊今年夏天為了出國移訓、比賽，義賣飛魚籌措旅費，本月創下佳績，「心理建設是關鍵」。

東澳國小反曲弓射箭隊2013年建隊至今10周年，地處原鄉，選手多是原住民子弟；今年8月亞洲射箭協會在菲律賓舉辦公開賽，東澳國小疫後首次出國移訓比賽，為了籌措近百萬元旅費，延續疫情前的做法，5月時義賣東澳特產飛魚乾，師生家長通力合作成行，獲得4金5銀4銅佳績。

校長鄔誠民表示，雖然菲律賓的賽事強度不算頂尖，學生們出國後看到不同國家的選手與風情，視野更加開闊，心態也比較成熟；教練劉偉慶說，射箭比賽「抗壓性很重要，一枝箭就能決定勝負」，出國讓選手心理建設更足，加上平時就會做各種模擬情境訓練，這批選手在賽場上格外沉穩。

今年全國總統盃11月15日到18日在國立中正大學舉行，劉偉慶表示，總統盃與青年盃是2大全國性盃賽，東澳國小此前在青年盃曾奪複數金牌，但總統盃最佳只有108年鍍銀，今年打破隊史紀錄，一口氣奪下2金1銅，女子團體賽金牌戰在滿分60分中射出57、57、58的高分，相當優異。