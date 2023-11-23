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夏天義賣飛魚出國移訓 宜蘭東澳國小射箭隊總統盃見成效

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭南澳鄉東澳國小射箭隊參加112年度全國總統盃射箭錦標賽，奪下2金1銅，創隊史最佳成績。圖／東澳國小提供
宜蘭南澳鄉東澳國小射箭隊參加112年度全國總統盃射箭錦標賽，奪下2金1銅，創隊史最佳成績。圖／東澳國小提供

宜蘭南澳鄉東澳國小射箭隊參加112年度全國總統盃射箭錦標賽，奪下女子團體賽冠軍、女子六年級組個人賽冠軍、男子五年級組個人賽季軍，2金1銅的成績是隊史最佳；射箭隊今年夏天為了出國移訓、比賽，義賣飛魚籌措旅費，本月創下佳績，「心理建設是關鍵」。

東澳國小反曲弓射箭隊2013年建隊至今10周年，地處原鄉，選手多是原住民子弟；今年8月亞洲射箭協會在菲律賓舉辦公開賽，東澳國小疫後首次出國移訓比賽，為了籌措近百萬元旅費，延續疫情前的做法，5月時義賣東澳特產飛魚乾，師生家長通力合作成行，獲得4金5銀4銅佳績。

校長鄔誠民表示，雖然菲律賓的賽事強度不算頂尖，學生們出國後看到不同國家的選手與風情，視野更加開闊，心態也比較成熟；教練劉偉慶說，射箭比賽「抗壓性很重要，一枝箭就能決定勝負」，出國讓選手心理建設更足，加上平時就會做各種模擬情境訓練，這批選手在賽場上格外沉穩。

今年全國總統盃11月15日到18日在國立中正大學舉行，劉偉慶表示，總統盃與青年盃是2大全國性盃賽，東澳國小此前在青年盃曾奪複數金牌，但總統盃最佳只有108年鍍銀，今年打破隊史紀錄，一口氣奪下2金1銅，女子團體賽金牌戰在滿分60分中射出57、57、58的高分，相當優異。

劉偉慶說，很開心拿下2金1銅，尤其女子團體賽金牌戰還擊敗尋求3連霸的勁旅花蓮卓溪國小；另一方面，成績是一時的，他更重視過程和態度，學生若能對得起自己，「把平時訓練發揮出來就是第一名」。鄔誠民也說，學生的路很長，不須要因為佳績失去平常心，不過這次面對強隊能有如此發揮，真的很不容易。

東澳國小射箭隊的選手經過出國的洗禮與平時的加強訓練，比賽時格外沉穩。圖／東澳國小提供
東澳國小射箭隊的選手經過出國的洗禮與平時的加強訓練，比賽時格外沉穩。圖／東澳國小提供
東澳國小射箭隊在女子團體賽金牌戰面對尋求三連霸的強敵花蓮卓溪國小，射出57、57、58的優異成績，奪下金牌。圖／東澳國小提供
東澳國小射箭隊在女子團體賽金牌戰面對尋求三連霸的強敵花蓮卓溪國小，射出57、57、58的優異成績，奪下金牌。圖／東澳國小提供

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