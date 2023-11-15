快訊

藍白合達共識卻稱心情差 柯文哲嘆：更痛恨民進黨

藍白合了！侯柯鐵粉反應大不同 「最大的贏家馬英九」

紡織富二代自創台虎啤酒 吳祖倫坦承抽大麻：小孩出生已沒吸

誠品公布十大暢銷書 黃山料持續霸榜 焦慮世代是主角

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
誠品書店今天公布2023年度TOP 10暢銷榜。「與自己和解」成焦慮世代追求目標。圖／誠品提供
誠品書店今天公布2023年度TOP 10暢銷榜。「與自己和解」成焦慮世代追求目標。圖／誠品提供

誠品書店今天公布2023年度中文TOP 10暢銷書榜，作家黃山料則以「餘生是你，晚點沒關係」蟬聯第一，最新作品「人間孤獨，卻與你一見如故」也名列第５。曾歷經網路霸凌的金句王子Peter Su，則以「你的不快樂，是花了太多時間在乎，不在乎你的人和事」拿下第2名。

作家角子新作「你會坦然面對，每一場告別」，以40個溫柔提醒帶領讀者深度思考、用微笑揮別悲傷，奪得TOP7。

資深媒體人陳文茜數次與死神搏鬥的生命書寫「晚安，我的生命」則以堅定而溫柔的人生智慧，看穿死亡、活出精彩，同樣獲得讀者好評，排行TOP 10。總計前十名中有五名是本土作家。

日本動畫在台灣依然擁有強大的影響力。今年初上映即登上台灣影史日本電影票房第3名的「鈴芽之旅」，導演新海誠親自執筆的同名小說「鈴芽之旅」登上中文不分類暢銷Top4。

誠品指出，隨著AI問世、社群媒體盛行而產生的科技焦慮、社群焦慮、容貌焦慮等新時代文明病，讓學會「與自己和解」成了2023年焦慮世代眾所追求的目標與課題。曾被日本《新聞周刊》選為「世界最尊敬的100位日本人」的枡野俊明寫下「別對每件事都有反應」，藉由「放下」的禪學思維，陪讀者找回心靈平靜，榮獲Top 3 。

遭遇憂鬱症與漸凍症雙重打擊的瑞典經濟學家比約恩，透過泰國出家修行17年的人生體悟，擺脫焦慮風暴、勇敢面對死亡，作品「我可能錯了」更成為每30位瑞典人就有1人讀過的暢銷經典，名列Top 6。

誠品書店今天公布2023年度TOP 10暢銷榜。「與自己和解」成焦慮世代追求目標。圖／誠品提供
誠品書店今天公布2023年度TOP 10暢銷榜。「與自己和解」成焦慮世代追求目標。圖／誠品提供

日本 社群媒體 網路霸凌

延伸閱讀

誠品書店2023十大暢銷書榜公布 焦慮世代追求與自己和解

最後營業日曝光！五星級泰式海鮮自助「泰市場」將隨信義誠品熄燈

時代的眼淚！18年來吸引2億人次 誠品信義店耶誕夜熄燈

裕隆城、三井⋯為何購物城越開越多？資深投行家看見3個趨勢

相關新聞

駕駛人注意！南投縣試辦學童舉旗、舉手過馬路

行人穿越道路車禍事故率高，政府除實施開車未禮讓行人重罰，南投縣政府也參考美、日國家作法，在草屯、南投、埔里、竹山等四大鄉...

誠品公布十大暢銷書 黃山料持續霸榜 焦慮世代是主角

誠品書店今天公布2023年度中文TOP 10暢銷書榜，作家黃山料則以「餘生是你，晚點沒關係」蟬聯第一，最新作品「人間孤獨...

新竹私校男學生遭同學毆打 校方：4位涉及學生家長已到校會談

新竹傳出校園毆打案件，上周四在教室內男學生連續毆打一名少男，持著塑膠棒猛打對方十多下，甚至狠踢腹部，這兩天影片流出瘋傳。...

竹北國中恐怖壁癌教室 學生宛如在危樓中冒險上課

新竹縣竹北國中遭縣議員蔡蕥鍹今在議會踢爆，因校舍老舊出現嚴重壁癌宛如危樓，雖然不堪使用的教室已經封閉，但同棟校舍中仍有部...

高英工商獲選食農教育示範學校 產學合力育才展創意

高雄市高英工商餐飲管理科獲選食農教育示範學校殊榮，梅嶺休閒農業區農村廚房主廚施凱倫今天邀請梅子雞專家陳居峰協同教學，並舉...

影／台中小學生參觀派出所 給了兩張紙...警一看好感動

台中市沙鹿區北勢國小學生昨天由老師帶領到台中市清水警分局明秀派出所參訪，員警解說警察工作，也宣導反詐騙和反毒，二名小學生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。