誠品公布十大暢銷書 黃山料持續霸榜 焦慮世代是主角

誠品書店今天公布2023年度中文TOP 10暢銷書榜，作家黃山料則以「餘生是你，晚點沒關係」蟬聯第一，最新作品「人間孤獨，卻與你一見如故」也名列第５。曾歷經網路霸凌的金句王子Peter Su，則以「你的不快樂，是花了太多時間在乎，不在乎你的人和事」拿下第2名。

作家角子新作「你會坦然面對，每一場告別」，以40個溫柔提醒帶領讀者深度思考、用微笑揮別悲傷，奪得TOP7。

資深媒體人陳文茜數次與死神搏鬥的生命書寫「晚安，我的生命」則以堅定而溫柔的人生智慧，看穿死亡、活出精彩，同樣獲得讀者好評，排行TOP 10。總計前十名中有五名是本土作家。

日本動畫在台灣依然擁有強大的影響力。今年初上映即登上台灣影史日本電影票房第3名的「鈴芽之旅」，導演新海誠親自執筆的同名小說「鈴芽之旅」登上中文不分類暢銷Top4。

誠品指出，隨著AI問世、社群媒體盛行而產生的科技焦慮、社群焦慮、容貌焦慮等新時代文明病，讓學會「與自己和解」成了2023年焦慮世代眾所追求的目標與課題。曾被日本《新聞周刊》選為「世界最尊敬的100位日本人」的枡野俊明寫下「別對每件事都有反應」，藉由「放下」的禪學思維，陪讀者找回心靈平靜，榮獲Top 3 。