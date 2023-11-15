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高英工商獲選食農教育示範學校 產學合力育才展創意
高雄市高英工商餐飲管理科獲選食農教育示範學校殊榮，梅嶺休閒農業區農村廚房主廚施凱倫今天邀請梅子雞專家陳居峰協同教學，並舉辦御膳梅子雞湯、香炸薑黃雞、脆梅瓊漿龍鬚菜、香煎木瓜絲粿料理競賽，學生展現烹飪技能和創意，透過競賽將所學的食農知識付諸實踐。
活動由台南市楠西區農會、楠西梅嶺休閒農業協會主辦，台灣綠色旅遊協會、樹德科技大學休閒與觀光管理系協辦，行政院農業部、教育部指導，梅嶺休閒農業區輔導員黃韶顏及梅嶺休閒農業協會副理事長洪文王也參與。
施凱倫宣布高英工商為食農教育示範學校，期待與餐飲管理科合作，推動食農教育、餐食藝術，為地方創生注入新的活力。讓學生結合理論並進行實踐，將課堂上學到的知識真實應用於料理競賽中，進一步推廣到當地社區，提升四季好食材的銷量及運用。
高英工商學生選手發揮創意及專業，運用梅嶺休閒農業區所提供的當季食材梅子及薑黃，製作出道道色香味俱全的梅子雞套餐料理，發揮餐食藝術的特點，讓健康食材勾勒出精緻的餐盤藝術。
高英工商校長陳德松表示，學校很榮幸成為食農教育示範學校，感謝梅嶺休閒農業區讓高英工商餐飲管理科成為地方創生的重要引擎，並提供學生更多實戰機會。學校將以更積極的態度投入食農教育的推動，培育更多具備實際操作技能和創新思維的學生，為產業發展做出積極的貢獻。
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