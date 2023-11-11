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登臨小百岳最高峰 彰化偏鄉孩子完成另類成年禮

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林鎮香田國小五年級學童攀登大塔山。圖／香田國小提供
彰化縣二林鎮香田國小五年級學童攀登大塔山。圖／香田國小提供

大塔山有台灣小百岳最高峰之稱，塔山步道林相優美，昨天彰化縣香田國小12名五年級學童和8名師長步行6小時，走上小百岳最高峰。出發前學童學習登山知識，知道大塔山是鄒族聖山，很高興像鄒族孩子完成象徵成年禮的大塔山之旅。

香田師生20人由學校主任蔡秋雄帶領，登山前先舉行敬山儀式，承諾以謙卑、無痕山林的行動表達對大塔山敬意，然後沿著塔山步道向前行，一路認識雙凸戟葉蓼、蓪草等野外植物和山雀等野鳥，到達海拔2663公尺的山峰，來回費時6小時合計10公里。

周姓學童走到一半感覺真的走不動，志工老師和別的小朋友停下來等他並鼓勵不要放棄，他說，最後能跟大家一起爬到山頂，真的很開心。陳姓小朋友表示，他們經過一處人工杉林，證實阿里山樹木以前常常被砍伐，現在要多保護樹木，不砍樹並多種樹。

香田國小校長鄭培華說，對小朋友來講，完成台灣小百岳最高峰大塔山也完成人生的一趟難忘旅程，學校感謝秀傳錫卿文教基金會的志工老師鼓勵和陪伴小，協助生完成登頂任務，讓山野教育之行圓滿完成。

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鄒族 阿里山

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