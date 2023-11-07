報新聞新體驗 汐止青山國中小學童樂當小主播

由觀天下有線電視主辦的汐止小小主播營活動，今(7)日這次來的是青山國中小的學生，大多數同學都是第一次到攝影棚錄影，面對鏡頭有些同學也難免緊張，不過表現很不錯，他們也很開心能有機會體驗當主播。

青山國中小的學生，一開始先進行媒體識讀後，接著帶到攝影棚，第一次來，都覺得新奇有趣，都爭著在攝影機前面體驗虛擬攝影棚，接著小小主播們依序上場。雖然，在家裡練了幾次，但是真的坐上主播台面對攝影機還是難免緊張，不過，表現超水準，小朋友說，很喜歡當主播可以上電視，自己有學朗讀也有練習，對於自己的表現很滿意。

青山國中小教導主任徐銘基說，非常觀天下有線電視讓青山小朋友有這樣的機會了解主播是如何拍攝以及播報新聞，讓小朋友多元學習。

觀天下有線電視公司經理陳文龍表示，非常感謝青山國中小今天來參加小小主播營，今天特別準備了媒體識讀的課程，讓他們知道什麼叫假新聞，最主要是讓小朋友嘗試當小主播，大家都非常緊張又興奮。