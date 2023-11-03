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蘿蔔刀爭議 律師：禁止很簡單 該教小朋友「如何使用」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
「蘿蔔刀」在校園風行，不少家長擔心有安全隱憂。記者劉明岩／攝影
「蘿蔔刀」在校園風行，不少家長擔心有安全隱憂。記者劉明岩／攝影

抖音夯品「蘿蔔刀」風行國小校園，多個縣市政府禁止學生攜帶「蘿蔔刀」進入校園。律師林智群在臉書質疑，因為危險，所以禁止帶入學校？以後美勞課碰到需要美工刀時，該怎麼辦？

他說，塑膠玩具「蘿蔔刀」再怎麼危險，也不會比真刀危險，這個時候應該教小朋友「如何使用」，別拿著對別人，更不能作出危險動作，而不是禁止。禁止很簡單，但小朋友也失去了學習正確使用的機會。

「這種情況，似曾相識」，林智群表示，爸媽在小孩念書的時候，都說談戀愛影響功課，禁止談戀愛，等到大學畢業後出社會，再來問為什麼交不到男朋友女朋友？「你有讓他們有機會練習嗎？」

網友表示，「應該先禁抖音...問題在抖音，不是刀」、「小時候誰沒被鉛筆尖、鋼筆尖戳過的？三角板和圓規想必更危險」、「筷子也不能用了，會戳瞎眼睛」、「我這邊小學禁止學生帶雨傘，只能穿雨衣，因為會戳傷別人」。

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蘿蔔刀 抖音 林智群

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