關注部落青年外流 僑泰學生獲全球華文永續報導獎

台中市僑泰高中多媒體設計科畢業生陳翔庭、康致維、張定緯、林辰蔚、林學群5人，以部落青年外流議題，高二暑假到花蓮卓溪鄉崙山部落拍攝紀錄片「洄鄉」，獲第七屆全球華文永續報導獎學生組影片類社會價值獎，今返校獲頒獎學金。

僑泰校長温順德、家長會長陳敏嘉、輔導會長賴富源、榮譽會長陳耀恭等人今邀請5名獲獎學生返校，各發獎學金3000元，期勉他們繼續努力。

僑泰多媒體設計科主任周敬庭說，「洄鄉」主要談論部落創生和青年離鄉的議題，獲教育部青年發展署獎勵青年自組團隊參與志工行動計畫補助，經半年籌畫、田野調查及拍攝，去年底獲校內專題製作競賽第一名，代表學校參加第七屆全球華文永續報導獎競賽，從688件參賽作品中脫穎而出。

導演陳翔庭說，很多部落青農談到青年流失議題，表現出既哀傷卻又釋懷的情緒，認為年輕人礙於經濟壓力無法回部落打拚，但現實環境艱困，他們卻從未絕望，讓他深受感動，決定當公民記者報導，期盼透過紀錄片凝聚部落農民的力量，帶動青年返鄉，並讓社會大眾聚焦探討部落青年流失議題。

陳翔庭指出，「洄鄉」報導的不只是青年返鄉地方創生，更像是在傳達「不知道成功的終點在哪，卻能一直向前跑的永續精神」。他感謝教育部及母校僑泰高中等所有支持他的人，陪他一起做了一個看似不會成功的夢。

陳敏嘉說，盼僑泰學生勇敢追夢，持續關注社會議題，帶給社會更溫暖正向的力量。

温順德說，僑泰以全人教育為理念，培育學生理解、應用、探索、合作、表達能力。陳翔廷等人從生活著手，主動發掘有意義的素材，並深入探討相關議題，以具體的行動展現對社會的關懷，落實現代公民的責任。