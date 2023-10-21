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台南藝術節 南北高校生跨校策展「台灣手搖杯400年史」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南一中與台北中山女高跨校策畫「想像博物館—台灣手搖杯4百年史」特展，今天起吳園公會堂展出。圖／台南市文化局提供
台南一中與台北中山女高跨校策畫「想像博物館—台灣手搖杯4百年史」特展，今天起吳園公會堂展出。圖／台南市文化局提供

2023台南藝術節開幕系列活動「想像博物館—台灣手搖杯400年史」特展，由台南一中及台北中山女高學生攜手策展，今天起在吳園公會堂表演廳登場，即展至11月12日。特展主題圍繞學生們提出的疑問「如果古人也喝手搖杯會如何？」，8個展區展出手搖杯裝置，每個裝置皆代表著50年的分界，並挑選一個人物或角色，呈現他們想像在架空的時代背景下，古人將會怎麼行動？

8個展區兩校學生分別安排荷治時期在地開墾領袖「郭懷一」、福建臥龍「陳永華」、清領時期人數眾多的「羅漢腳」單身漢群體、清代藝術家「林朝英」、逆轉人生的台北茶商「李春生」、台灣農業發展重要功臣之一的「八田與一」、代表台灣精神的「湯德章」，以及處逆境不喪志，而成功不虛驕的名導「李安」，並發揮創意調配出相對應的各式手搖飲，呈現青年世代對台灣過去400年歷史的想像與詮釋。

台南藝術節策展人耿一偉表示，本次特展由台南一中雙語班及台北中山女高人文及社會科學資優班攜手合作，年輕人有自己看待與詮釋歷史的眼光，「手搖飲」更不是由上而下的作文命題，而是學生們自發性討論出來的結果，整體策展與執行皆出自他們的雙手共同打造，也成為青春夢的最佳體現。

文化局表示，本次特展由青少年主導策展，既強力呼應今年台南藝術節「青春夢」的主題，也將藝術能量向下紮根。開幕茶會由台南市文化局長謝仕淵主持，台南一中校長廖財固與台北中山女高校長張云棻皆出席，台南新生代「敖茶」提供創意手搖飲作為開幕儀式道具，台南老字號「奉茶」及「十八卯茶屋」也共襄盛舉，提供茶會茶點，並讓現場觀眾朋友親手體驗如何用搖出一杯好喝的手搖飲。

台南一中與台北中山女高跨校策畫「想像博物館—台灣手搖杯4百年史」特展，今天起吳園公會堂展出。圖／台南市文化局提供
台南一中與台北中山女高跨校策畫「想像博物館—台灣手搖杯4百年史」特展，今天起吳園公會堂展出。圖／台南市文化局提供

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南一中 中山女高

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