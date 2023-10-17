小小發明家 台南蔡沐函連2年創客發明展奪佳績
就讀台南市德光高中國中部蔡沐函，連續2年在「IEYI世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽」，分別以「尿濕照護組」及「神奇魔髮香」兩項作品勇奪金牌及銅牌，表現亮眼。
台南市致力培育發明人才，鼓勵學子參加國立台灣師範大學主辦的「IEYI世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽」。對於獲獎，蔡沐函表示，為準備世界賽不僅要將文章翻譯成英文，還要面對許多挑戰，最終成功克服種種困難，希望自己的創作發明可以達到利他的使命，幫助更多有需要的人。
台南市政府教育局課程發展科表示，蔡沐函2022年國小時參加2022年IEYI發明展，提出「尿濕照護系統」概念，透過通訊軟體和硬體設備支援，協助輪椅上的腦麻患者能更輕鬆告知照護者需更換尿布，不僅獲選拔成為世界賽代表隊一員，最後更獲得世界金牌。
蔡沐函今年升上國中參加IEYI發明展國中組賽事，在選拔賽拿到銅牌。在老師指導下，創作「神奇魔法香」作品，以適用癌症落髮的居家假髮清潔系統為發想，利用編寫程式設計，讓戴假髮的人更為簡便、省錢、快速又有效清潔假髮。
過程中透過家人及朋友的試戴實驗，提供許多反饋，使作品更貼近實際使用需求，提供更多修改作品的發想，蔡沐函也謝謝一路協助的老師和朋友，讓自己獲得不一樣的成長經驗。
台南市長黃偉哲透過新聞稿表示，面對未來世界的挑戰，學生應具備知識、能力與態度不應侷限學科知識，更應關注與生活應用的結合。鼓勵台南市老師跳脫傳統教學方式，將創造力融入課堂，讓學生從日常生活中發現問題，藉由創造力思考及科學方法解決問題，培養具解決問題能力的未來人才。
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