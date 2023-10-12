成功國中語資班師生出書義賣 捐助家扶中心偏鄉孩童
新竹縣成功國中語文資優班學生將自己創作的新詩、散文作品列印成冊，並透過各種活動義賣募得3千多元，班導師顏瓊雯也共襄盛舉，將義賣所得湊成5千元並於今天全數捐給新竹家扶中心，希望能作為偏鄉孩童獎助學金，鼓勵他們逆境中努力求學。
成功國中指出，語資班的教學強調學、用連結，輔導處主任魏瓊玲和組長林浩哲，長期在校內號召各種愛心募捐，讓全校師生工作、學習之餘亦能回饋社會，帶動社區的正向循環。
成功國中表示，這次結合學校行善文化，帶領學生將平面的文字讀寫轉化為立體生活中的問題解決能力與人文關懷行動，學校每年也都會帶領學生透過各種語文活動展才及回饋社會。
語資班導師顏瓊雯，帶領9年級語資班學生許子誼、許博媛、葉芸帆、陳芊涵、劉鈺涵等5位同學，在國文課程中匯整各種散文、新詩及講座心得創作，歷經一學期反覆打字、排版、修整及校對，終於完成作品集《虹之蛹 虹之詠》，享受成就感之餘，學生也透過各種宣傳機會自主義賣作品集，顏瓊雯有感於學生的善舉，將義賣所得湊成5千元整，全數捐給新竹家扶中心。
新竹家扶中心主任沈俊賢表示，成功國中語資班結合了語資生的語文才能及學校行善助人的文化，為新竹縣的家扶中心孩童生命中畫下了一道美麗的彩虹，也讓這群語資孩子學習助人的好品格，明白自己優秀能力外也能幫助群眾、回饋社會。
▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言