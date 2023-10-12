成功國中語資班師生出書義賣 捐助家扶中心偏鄉孩童

新竹縣成功國中語文資優班學生將自己創作的新詩、散文作品列印成冊，並透過各種活動義賣募得3千多元，班導師顏瓊雯也共襄盛舉，將義賣所得湊成5千元並於今天全數捐給新竹家扶中心，希望能作為偏鄉孩童獎助學金，鼓勵他們逆境中努力求學。

成功國中指出，語資班的教學強調學、用連結，輔導處主任魏瓊玲和組長林浩哲，長期在校內號召各種愛心募捐，讓全校師生工作、學習之餘亦能回饋社會，帶動社區的正向循環。

成功國中表示，這次結合學校行善文化，帶領學生將平面的文字讀寫轉化為立體生活中的問題解決能力與人文關懷行動，學校每年也都會帶領學生透過各種語文活動展才及回饋社會。

語資班導師顏瓊雯，帶領9年級語資班學生許子誼、許博媛、葉芸帆、陳芊涵、劉鈺涵等5位同學，在國文課程中匯整各種散文、新詩及講座心得創作，歷經一學期反覆打字、排版、修整及校對，終於完成作品集《虹之蛹 虹之詠》，享受成就感之餘，學生也透過各種宣傳機會自主義賣作品集，顏瓊雯有感於學生的善舉，將義賣所得湊成5千元整，全數捐給新竹家扶中心。