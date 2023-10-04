政府打詐不力 南投師生設計防詐系統 國際發明展奪金
詐騙案猖獗，國立暨大附中師生提出「客製化防詐騙系統」設計概念，將個人經驗與AI、大數據等結合分析，能及時示警詐騙，降低遭詐可能；更以此概念在「烏克蘭國際發明展」榮獲金牌，正申請專利，並盼系統實體化，來制止詐騙歪風。
隨網路資訊發達，詐騙手法不斷推陳出新，詐騙集團更是抓不勝抓，導致詐騙案與財損數逐年攀升，政府雖投入公帑、動用警力防詐，甚至組成打詐國家隊，仍無法打敗快速演進的詐騙集團，打詐成效有限，成為台灣一大民怨。
由於不少民眾都有被詐騙經驗，甚至因此痛失積蓄，暨大附中教師林淑芳跨領域指導社會組學生許敬崡、黃珏叡、黃子芸、黃敏華及台北市立大學邱于倢，以此為概念設計發明「客製化防詐騙系統」，盼補足現行防詐漏洞，來制止詐騙歪風。
暨大附中師生團隊指出，現今詐騙手法多元，且依國內外各地區、時間點或個人情感、消費模式等有所不同，民眾恐難馬上察覺有詭，但事後上網查多能查到，足見缺乏的是立即提醒民眾是詐騙的預警機制，為此研發「客製化防詐騙系統」。
林淑芳說，該系統設計概念，能針對全球詐騙資料進行大數據分析，依所在區域、時間等統計出該期間的流行詐騙型態，如疫情時的補助詐騙或可疑來電等，同時結合平時自身常見如消費、投資等個人行為經驗，在遇到可能詐騙時能及時示警。
她也提到，詐騙是種心理戰，若一開始就被詐團騙取信任，很可能就萬劫不復，因此該系統除設有AI、真人線上即時回覆，更會在觸發詐騙預警後，通報系統內設定的緊急聯絡人，讓親友能在第一時間了解狀況，協助釐清甚至阻擋詐騙發生。
暨大附中校長黃方伯則說，該校師生今年以「客製化防詐騙系統」在有多達15國共300多件作品參賽的「烏克蘭國際發明展暨發明競賽」奪金，現正申請專利，並盼該系統實體化成設計完善的防詐騙應用程式，幫助台灣，甚至全世界打詐。
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