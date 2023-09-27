南大附小「吃格外」 一顆文旦4重效用 孩子學到了
台南市麻豆郭家文旦園主郭奇坤致贈南大附小彩虹斑馬團隊大果文旦供教學用，實習老師黃佩琪發揮雙語教學專長，在文旦主題課程中融入數學、情境英語及實際動手DIY，將文旦融入教學運用，學童用英語學習文旦買賣，師生也一起製作柚皮防蚊液、柚白軟糖及蜂蜜柚子茶，1顆文旦發揮4種效用，也帶來最不一樣學習趣味。
嘉義大學外語系畢業的黃佩琪本學期至南大附小實習，將文旦融入雙語教學，設計貼近生活且有趣的主題課程，從認識文旦到文旦秤重、利用玩具紙鈔購買文旦，讓學生扮演老闆及顧客，透過對話練習加深學習效果。學生劉曰儉說，答對問題可以拿到師發的玩具鈔票，再用紙鈔購買文旦，就如買東西，說著英文買文旦，一開始很生疏，練習幾次後就熟練多了。
黃佩琪說，設計文旦課程很有挑戰性，與指導老師陳怡均討論後，決定導入情境英語，將文旦全果當教具，並帶領學生將綠色外果皮製成柚皮防蚊液、白色中果皮製成柚白軟糖，晶透淡黃色果肉製成蜂蜜柚子茶，文旦四重利用，讓課程更有深度。學生顏孜羽說，「看到教室的柚子山嚇了一大跳，謝謝郭奇坤叔叔的愛心，讓我們可以落實惜食行動的『吃格外』。」
陳怡均表示，佩琪老師善用大果文旦，設計具創意又生動活潑的文旦主題課程，讓學生在文旦山裡挖掘相關知識，成功將文旦格外品活用於教學，課程設計完整且具推廣性。
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