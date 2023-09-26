教師節玩師生翻轉！高雄小學生扮教師 揪出上課壞毛病
教師節前夕，高雄市鹽埕區忠孝國小師生創意大玩「真假師生、翻轉忠孝」別出心裁短劇，讓師生互換身分上課，再由「真學生」找出「假學生」的不恰當行為，像是課堂時藉機要上廁所、丟紙團捉弄同學等。由老師扮演的「假學生」，俏皮演出讓師生們笑翻。
「真假師生、翻轉忠孝」短劇，由2名學生假扮老師、9位老師喬裝學生，並讓學童在觀賞後，填寫問卷回答劇中假學生的不恰當行為等相關問題，預計在教師節當天公開抽出全部都答對的學生，致贈小禮物鼓勵。
短劇從上課鐘響，這群假學生還在戶外打羽球，還有「上課鐘響後，故意拖延進教室」、「刻意以言語凸顯自我」、「抖音文化影響」、「以誇張的肢體干擾老師活動」、「課堂時藉機要上廁所」、「藉故天氣熱要求開冷氣」、「趁機說冷笑話吸引同學目光」、「丟紙團捉弄同學」、「爭相舉手發言」等不遵守上課秩序行為。
直到下課鐘聲響起，全體假學生鞠躬，祝福小朋友扮演的老師：教師節快樂！雙方隨後恢復為真實身分，語重心長說出當老師的辛苦，提醒同學們務必要認真學習、懂事乖巧。並帶領全校學生，大聲說出「老師，我們愛你，祝你教師節快樂」。活動最後，引領全校同學們以「子曰」這首嘻哈歌曲，表達對老師的敬意、感激。
扮演老師的學童吳怜儀說，看著這些真老師假同學的脫序行為，實在好氣又好笑。不過，少演了一個上課偷吃東西的劇碼，因為自己以前就因此被老師糾正過，印象深刻。
扮演實習老師的學童葉子榕覺得，老師演學生好真實，很像班上某些同學行為，演技真是令人佩服。
負責構思活動的主任邱于芬說，這些看似紊亂的教學現場，卻也是許多老師的教學日常，學生往往在座位上不覺得自己行為及動作是否誇張，甚至已影響老師的教學或其他同學的學習。學校透過這場「真假師生翻轉角色」短劇的演出，讓孩子彷彿看到自己行為的縮影，希望能進一步反思：課堂上這樣的行為是否恰當？是否要尊重老師及同學等。
忠孝國小校長陳宜亨表示，忠孝國小團隊以翻轉教育的理念，在教節前夕，透過創意巧思的戲劇演出，凸顯老師在教育現場的重要，除顧及學生為學習主體，也呈現落實品德教育的重要。
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