就讀公立學校、安親班待得久 研究顯示加速近視

醫界研究調查台灣校園「惡視力」發現，就讀私立學校孩童和公立學校學童相比，近視增加度數可能比較少，國小階段學童在安親班時間越長，在短短1年內的近視增加度數就會越多。

3C世代的的近視盛行率攀升，這與閱讀用眼習慣及生活環境變化相關，台北慈濟醫院眼科部主治醫師鄭涵之調查台灣學童近視危險因子，揪出安親班是促使近視惡化的「雷區」。

鄭涵之收集522名到台北慈濟醫院眼科進行眼科檢查的學童問卷調查，分析學童近視相關行為與風險因子，她日前在報告這次調查發現有趣結果：私校學童近視增加度數較少，小學生在安親班時間越長則近視增加度數越多。

鄭涵之在論文中提到，私校孩童近視增加度數較少，可能原因之一是在學校時間長，學校老師給予照顧較多，時常提醒孩子正確用眼習慣；相反的，公立學校孩童放學後接著去安親班，繼續在室內大量近距離用眼活動。

鄭涵之指出，現代父母工作忙碌，沒有足夠時間照顧小孩課業，大部分學童放學會接著繼續參加課後輔導、補習班、才藝班或安親班，建議安親班或補習班的上課時間也應落實用眼30分鐘、休息10分鐘的規則，鼓勵增加戶外光照活動的時間是動態性活動內容。

鄭涵之這項調查還顯示，運動時間越長的學童，不只近視度數較低，在1年內近視增加度數也較少，因此學童最好要有充足的戶外活動時間，包括戶外運動、走路、甚至在戶外舉行的科學或其他的課程，以達到更好的視力控制的目標。

高雄長庚醫院近視防治中心負責人吳佩昌也有類似研究證實，對於近視前期學童，戶外活動確實可以延緩近視發生，甚至有6成保護效果。

他說，一般而言，有效保護眼睛的紅光在早上、下午時段較多，是從事戶外活動的好時機，建議學童應每天戶外活動120分鐘。