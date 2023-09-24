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生生用平板要護眼 挑戰在於下課走出冷氣教室

中央社／ 台北24日電
「班班有網路 生生用平板」是教育部的重要目標之一。記者黃筱晴／攝影
「班班有網路 生生用平板」是教育部的重要目標之一。記者黃筱晴／攝影

線上學習普及，「惡視力」卻如海嘯來襲，中小學採取「生生用平板」教學後，眼科醫師擔心學童用眼過度或加深近視，提醒下課戶外活動讓眼睛休息，並評估預防性點藥保護視力。

暑假結束，新學年迎接學生的是「生生用平板、班班有冷氣」的學習環境，然而到了下課時間，部分學童仍然在教室吹冷氣、眼球黏在平板電腦螢幕上，這現象讓高雄長庚醫院近視防治中心負責人吳佩昌憂心，他呼籲，面對數位學習，一定要有學童護眼政策。

衛生福利部國民健康署建議，學童每年定期視力檢查2次。吳佩昌身為國健署學童視力保健計劃主持人，他主張，學校採購平板同時應購買監控時間的軟體，甚至應該設計程式，登入使用前會跳出視力度數提醒。

吳佩昌告訴中央社記者，視力度數監控可由中央健保署的「健康存摺」與教育部合作，以利家長隨時掌握孩童度數，甚至希望能同步紀錄孩童在學校每週平板使用時間，相關建議已向教育部提出，有望採納。

在近期舉行的近視病新知研討會中，台北市聯合醫院中興院區眼科主治醫師蕭雅娟也點出台灣「惡視力」威脅的現象。

她說，60年前的亞洲近視率僅1至2成，現在已達到9成近視率，台灣人口超過9成是近視族，「台灣高中生以下高度近視占比超過1成，這非常可怕。」

小小年紀就近視，是惡化成高度近視的開端，500、600度以上的高度近視，發生視網膜剝離、近視性黃斑部病變、青光眼和早發性白內障等風險大增，越來越多人面臨永久性失明危機，「門診看至太多年紀輕輕的失明病人，真的會怕」，這是吳佩昌最擔憂的台灣未來。

吳佩昌嘆著氣邊回憶最近令人心碎的病例，是個帥帥的年輕人，近視高達1000度，今年才34歲，1隻眼睛已達失明程度，僅剩的那隻眼疑似飛蚊症、視力模糊，門診檢查確定是視網膜剝離，黃斑部也受到侵犯，非常可能失明，「他看起來很絕望，我也不知如何是好。」

對吳佩昌而言，最可怕的是這個年輕人並非「3C時代原住民」，喜愛戶外活動的他，小時候視力正常，直到國中才近視，因為沒有定期檢查，視力加速惡化，直到如今局面。

在3C時代之下，甚至面對數位教學，學童更容易暴露近視風險，吳佩昌到校園宣導護眼時，常以高度近視的案例來嚇一嚇孩子。他強調，避免近視的第1步是淨空教室，落實下課戶外活動。

下課走出教室去玩耍活動，已經有研究實證可以預防學童近視，看似簡單的事，當前卻不太容易，尤其如今班班有冷氣，戶外很熱，當下課鐘聲響起，學童能否放下平板離開座位出去玩，這很難說，吳佩昌感嘆：「不去戶外就取消下課好了！」

健保署在今年5月1日及8月1日起新增給付2款0.01%低濃度阿托品眼藥水，可每晚睡前使用。吳佩昌認為，新給付藥物可減輕學童點藥不適感，增加使用意願，可成為保護台灣學童視力的利器。

另外，他也說，散瞳後遠視未達75度學童，給予低濃度阿托品散瞳劑，預防性點藥減少近視風險，同樣也可以考慮列入學童的護眼對策。

近視 視力 班班有冷氣

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