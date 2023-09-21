讓中輟生有了「家」 苗縣建國慈輝分校劉秀慧獲師鐸獎

苗栗縣建國國中慈輝分校主任劉秀慧接任9年，與教師及輔導員團隊為家庭功能不彰的中輟生付出比一般教師多出數倍心力照顧孩子，雖然多次萌生辭意，但她仍堅信每個孩子都有優點，且蘊藏待開發的無限潛能，為此一待多年，分校的孩子把這裡當成「家」和避風港，她不放棄的努力和成果也贏得肯定，榮獲今年教育部師鐸獎表彰。

劉秀慧說，慈輝分校可招收60名學生，對象必須是家庭功能不彰的中輟生，在原校輔導無效，目前校內有40學生，來自全國各地，除寒暑假、例假日可返家，學生平常都住校，24小時留在校內，在校除接受108課綱課程，還有美容美髮、餐飲實務、汽車修護等技藝課程，盼提升學生學習意願、減少中輟機率。

「當初為了救急才接下分校主任！」她說，在分校擔任教師付出的心力比一般學校教師要付出更多心血，責任和壓力都大，她經歷4任校長，每次換校長都想爭取調回校本部，但最後還是留了下來，雖然壓力重，但對分校的孩子還是有著不捨，尤其4年前建國新校長林秋蟬一句「我挺妳」，同時加速分校人力、硬體支援，讓她深受鼓舞。

家庭功能不彰的中輟生每個都有故事，且各年級、各時段都有孩子到校或離去，慈輝分校輔導的孩子有成功、也有失敗案例，但許多孩子都把分校當成第二個「家」，教師及輔導員團隊與孩子密切生活，有如父母、兄姊提供闗懷。

劉秀慧說，有些畢業離校的孩子打電話說想回校看看，但教師們雖忙於課業，沒有多餘時間接待，但孩子回校就是安靜地待著、滑滑手機，一待就是整天，好像有著「 回娘家」的安全感；曾有升高中的學生剃了光頭回校，老師一見就問「失戀了」，對方頓時流下滿眼淚水，找到傾訴心聲的對象。

也有中輟生回歸原校後，傳回全班第一名的獎狀照片，還有孩子升上興大附農，畢業時代表全體畢業生致詞，點點滴滴都讓慈輝分校的教職、輔導人員感受辛苦付出有了正向的反饋。