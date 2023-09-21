高中創舉！平壺牽起跨海緣 大阪大學與南一中學術交流

日本台大阪大學雷射科學研究所教授猿倉信彦、人文學研究科教授宮原曉，對南一中收藏的安平壺及文物很有興趣，18日攜帶精密的圖像光譜分析儀器到南一中學術研究交流，也對壺上的彩繪資料做圖像分析外；另國語學院教授林初梅也帶中文系學生入班觀課，交流語文教學的經驗與理念，3天的學術交流為台灣高中創舉。

南一中校長廖財固表示，大阪大學教授猿倉信彦、宮原曉曾看過南一中博物館學課程展覽的報導，半年前在高雄友人的引介下首度來南一中文物館參觀，對於館內特藏的160件安平壺及諸多文物深感興趣，希望能進行更專業的研究，並與台灣師生深入交流。

經過半年的規畫與籌備，猿倉信彦等人18日帶著精密儀器到南一中，與博物館學教師團隊及高二、高三學生共同研究館藏文物。猿倉信彦、宮原曉在初學講座中，先以英文說明光學原理，並指導學生以不同顏色濾片和螢光檢測手電筒觀察安平壺上的畫作痕跡，進而提出問題與假說。南一中學生也在3的探究後，用英文報告自己的假說與發現。

南一中的文物館前身是民國39年所設置的「史地教室」，而後轉型為「史地館」、「人文社會學科資料館」、「人文社會教學資源中心」，104年起正式更名為「竹園岡文物館」，館藏除了160件安平壺外，另有4千多件古今中外的錢幣紙鈔、珍貴的黑膠唱片及台灣早期鄉土文物。

南一中教師團隊也在老師董怡君主持下，開發「博物館學」的跨領域課程，帶領學生探究文物，至南市各大博物館參觀見習，並自行策展。共已舉辦過安平壺、錢幣、黑膠唱片等主題展，2018年獲得全國教學卓越金質獎。

大阪大學外國語學院專研中文的林初梅教授，也在20日帶領學生入班觀課，見習南一中國語文教學，並針對教材教法與交學活動與南一中教師交換意見。