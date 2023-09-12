台南小學生抓白蝦摸馬蹄蛤 驚呼中認識食農與環境教育
台南大學附屬小學與雲林金湖農業休閒區攜手設計《蛤？這是蝦咪貨！》課程，昨天帶領學生探索馬蹄蛤與白蝦產業，讓學生了解貝類的不同，以及參觀梧北社區的鐵花窗。過程充滿驚呼與驚喜，老師陳怡均說，此一課程結合食農與環境教育，落實永續發展目標。
馬蹄蛤主題館負責人曾界崇、曾聖文父子說，俗稱馬蹄蛤的紅樹蜆，是一種「蜆」，他們拿出台灣蜆、文蛤及馬蹄蛤讓學生觀察和比較，並帶領學生參觀紅樹林生態。學生黃頡宇分享，台灣蜆和馬蹄蛤都有凸起的輪狀生長痕，皆是花蜆科貝類，文蛤殼面比較光滑，「真不知巨大的馬蹄蛤嘗起來滋味如何？」
李富正秉持生態養殖理念經營好蝦冏男社，指導學生以蝦傘捕白蝦，當活跳跳的魚和蝦出現在蝦傘上時，令學生雀躍不已，並輔以圖片介紹白蝦的一生及身體構造。學生黃可說，仔細點數發現蝦子有顎足、步足、泳足、尾肢共14對腳，讓人好吃驚！
因鐵花窗爆紅的口湖鄉梧北社區，學生訪問社區居民對此一轉變的看法，居民認為更有歸屬感與榮譽感，也有人覺得社區更充滿活力。一場社區巡禮下來，學生對13幅以村民生活為題材的鐵花窗，以及「民主先聲」李萬居的故居留下深刻印象。
南大附小指導老師陳怡均表示，此次戶外教學設計「富貴蜆中求」與「海味蝦咪貨」兩套完整教案，結合食農與環境教育，並落實永續發展目標。金湖休閒農業發展協會營運經理蔡云姍認為，，將漁業遊程轉變為教學課程，有助提升產業的競爭力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言