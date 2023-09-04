國際資訊奧林匹亞競賽 台灣1金3銀國際排第五

我國參加由匈牙利主辦的第35屆國際資訊奧林匹亞競賽，今天傳來捷報，在87個國家、351名參賽學生中，我國參賽4名學生總計獲得1金3銀佳績，國際排名第5名。代表隊1位金牌獲獎者為台南一中學生王淇；3位銀牌獲獎者分別為建國中學學生張庭瑋、陳柏凱，以及竹科實中學生邱翊均，表現優異。

國教署表示，我國代表隊由國內大學10多名教授、學者組成輔導團隊負責培訓，從全國357所學校、2563名學生中，選出4名學生代表參賽，並由台灣師範大學教授李忠謀、副教授王弘倫分別擔任領隊及副領隊，陽明交通大學教授蔡錫鈞、中央研究院助研究員蔡孟宗及台南一中教師高英耀，隨隊協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作。

金牌獲獎者王淇，曾在小時候接觸過程式設計，直到高中參加資訊社，才接觸到競賽程式這個領域，並在高一那年在學長的教學及經驗分享，幸運地透過年級保障名額進入了TOI選訓營，也認識了全台灣的競賽好手。他說，解決演算法的問題，對他來說相當好玩，從題目的條件中尋找性質並觀察，透過這樣的工具拼湊出最終的方法，過程不僅有趣，更帶給他成就感。

銀牌獲獎者張庭瑋則是受家庭影響，從小學三年級開始便接觸到了數學競賽，也迷上比賽的緊張跟刺激。同時，自己也在資訊領域中摸索，如今如願當上資奧國手，仍自認能力有進步空間，但仍全力以赴拿下銀牌。

陳柏凱則是從國一開始接觸程式，真正接觸到演算法是在升高一暑假，也順利進入建中的資訊校隊，但正當他信心滿滿地參加北市賽時，因為競賽經驗很少，看到題目時腦袋一片空白，每一題除了暴力解之外，最後只勉強拿到了佳作。在幾次挫折失利後，他持續調整腳步，也順利被選為國手，也因為這些挫折，才使他更加努力與成長。

邱翊均則因就讀時中國中部，便聽說高中部學長參加資奧的事蹟，抱著一試的心態入門資訊競賽，以興趣作為動力一點一滴的進步，漸漸發現他的潛力，也越來越喜歡解題中奮力思考、與題目對抗的過程。

為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系。另於競賽獲金牌、銀牌及銅牌獎者，分別可獲得教育部頒發新台幣20萬元、10萬元及5萬元獎學金。