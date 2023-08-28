南一中執政大黨黨部曝光 超有才對聯「藏玄機」笑翻網：注意血糖

「不愧是南一中，沒有愧對祖上教誨」，臉書粉專日前曬出一張照片，只見校園內某間教室門上貼著一副對聯「添糖份子」、「糖糖正正」，橫批則寫道「一中全糖主義黨」。然而即便橫批並未寫出校名，甜度爆表的對聯也讓人一看便聯想到南一中。

對此，南一中學生政黨「一中全糖主義黨」也在貼文下方證實「感謝大家喜歡我們的黨部」。搞笑互動獲近5千網友朝聖按讚、紛紛留言表示，「血糖真的要注意一下喔！同學們」、「當個糖糖正正的糖南人」，並指出對聯大玩諧音梗「張添唐（添糖）是前校長」。

南一中「一中全糖主義黨」於2020年成立，曾提出五大政見，擬推動學生公投法，讓學生實質有創制複決權，未來也可推派代表參與學生會長選舉，同時也是該校第一個成立的學生政黨，建有官網、臉書粉絲專頁、IG帳號等宣傳管道。

而據該黨公告，在今年5月舉行的南一中第八屆學聯會二合一選舉中，共推出9位候選人，其中提名候選人當選學聯會正副會長、全校選區直選議員，並贏得全校政黨選區議員三席，可說是獲得大勝利。