夢想蒲公英服務隊 每年帶領鹽埔國中學弟妹探索家鄉

屏東縣鹽埔鄉是傳統農村，鹽埔國中畢業校友們2012年起自組「夢想蒲公英」，每年暑假回到母校舉辦3天營隊，帶領學弟妹們認識家鄉，邀請學長姐們分享升學、就業經驗，職涯探索，培養自信心。

鹽埔國中夢想蒲公英團隊，由一群畢業校友們籌組，校友、高雄中學數學教師朱建鑫，他在念台大數學系時，暑假回到家鄉母校組織返鄉服務隊，每年暑假邀集校友們組營隊，邀請各行各業素人擔任營隊講師，分享職業工作，樹立孩子們典範。

今年是營隊第九屆，前兩年受疫情影響無法舉辦，但團隊間向心力強，今年度再度回歸。朱建鑫說，鹽埔鄉是純樸農村，外界看來是鄉下，學弟妹們較沒有很多機會了解自己其實也有著無限可能，容易自我受限，嘗試事物時也會較沒有勇氣，希望營隊帶領，學長姐們職業分享，拓展他們對未來職業探索。

鹽埔國中校友，大二的呂俊佑、呂俊緯兩人是雙胞胎，他們曾是營隊參與者，如今擔任營隊活動規畫與課程設計。大二的王郁賢擔任營隊課程長，他說，國中畢業後，面臨高中、高職選擇，學長姐們經驗分享，能有初步認識，也希望將營隊的精神傳承下去，就像蒲公英種子ㄧ樣。

朱建鑫說，營隊課程安排讓學弟妹們認識鹽埔鄉12村特色，籌備課程的學長姐們也會走訪家鄉村莊，有些村是他以前不熟悉，透過課程準備過程，對家鄉有著不一樣認識。