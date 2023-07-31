苗栗公館國中前進新加坡姊妹校 驚艷種族融合和多元文化

苗栗縣公館國中與新加坡維多利亞學校姊妹校情誼，疫情趨緩後，館中應約今年暑假前進新加坡教育旅行，並一起上課，學生驚艷新加坡種族融合和多元文化，也回應熱情。

館中與維多利亞的緣分，源自維多利亞2019年到館中音樂交流，彼此留下美好的回憶，本來約好隔年館中回訪，但因疫情影響，期間兩校用網路保持聯繫，相約今年暑假，館中校長方麗萍率隊，家長會長吳建鴻、榮譽會長林艾璇等人，帶著30名學生7月30日至8月3日新加坡教育旅行交流。

新加坡是雙語課程的先驅，大多數以英語進行，維多利亞今天安排館中參與學校的集會，交換紀念品，及導覽校園，館中學生還進入教室一起上課，學伴在一旁協助，此外，館中學生也參加社團活動。

兩校學生互動熱絡，館中9年級黃妍希表示，參訪剛好參與維多利亞文學課程，發現自己的英文能力還需加強，幸好在館中有推動國際教育，所以算還可以理解大部份內容，另外她很驚艷新加坡種族融合和多元文化，課堂上氣氛融洽愉快，希望下一次維多利亞學生，也可以來台灣，體驗館中友善與熱情。